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Virajı hızlı girdi, takla attı: 1 yaralı

Gölcük'te, sürücünün viraja hızlı girmesi sonucu hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarparak takla attı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

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Kaza akşam saatlerinde, Gölcük Yukarı Değirmendere Caddesi'nde meydana geldi. Savaş İncesu idaresindeki 41 AZ 284  plakalı otomobil ile evine giderken virajı hızlı girince hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki duvara çarparak takla attı. Ters dönen otomobilin içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savaş İncesu tedavi altına alındı. Otomobilin bagajında bulunan mutfak tüpü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 09:37 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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