Kaza akşam saatlerinde, Gölcük Yukarı Değirmendere Caddesi'nde meydana geldi. Savaş İncesu idaresindeki 41 AZ 284 plakalı otomobil ile evine giderken virajı hızlı girince hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki duvara çarparak takla attı. Ters dönen otomobilin içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savaş İncesu tedavi altına alındı. Otomobilin bagajında bulunan mutfak tüpü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 09:37 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:27 TSİ )
Virajı hızlı girdi, takla attı: 1 yaralı
Gölcük'te, sürücünün viraja hızlı girmesi sonucu hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarparak takla attı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Haber albümü için resme tıklayın
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz