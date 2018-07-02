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Törk: 2 Temmuz tarihin kara lekesidir

Cumhuriyet Halk Partisi Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, yaptığı yazılı açıklama ile 33 aydının katledildiği Madımak Katliamının 25. yılında katliamı bir kez daha kınadıklarını ifade etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, yaptığı yazılı açıklama ile 33 aydının katledildiği Madımak Katliamının 25. yılında katliamı bir kez daha kınadıklarını ifade etti. Törk yaptığı açıklamada;

“2 Temmuz 1993’de Sivas’ta ülkemizin aydınları başta olmak üzere 33 canın katledilmesi tarihimize kara bir leke olarak düşmüştür. Madımak kıyımı sadece 33 aydının katledilmesi değil, aynı zamanda çağdaşlığa, uygarlaşmaya, Atatürk devrimlerine, Cumhuriyet kazanımlarına, özgür düşünceye ve en önemlisi insanın yaşama hakkına bir saldırıdır. Aradan 25 yıl geçmiş olmasına karşın olayı asıl planlayanlar, katilleri kollayanlar ve koruyanlar gerçek yüzleri ile ortaya çıkarılmadı. Sanıkların avukatları AKP’de milletvekili oldu, hatta bakanlık yaptı. Bu davanın AKP iktidarı döneminde de zaman aşımına uğratılması ise vicdanlara işleyen derin bir yara olmuştur. Sivas katliamı, üzerinden geçen yıllara rağmen toplumun nazarında küllenmemekte, tam tersine toplumun kanayan yarası olmaya devam etmektedir. Sivas’ın ateşi adalete inananların ve hukuku üstün tutanların yüreğinde yanmaya devam edecektir.

SİVAS'I UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ

Benzer acıların bir daha yaşanmaması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak toplumu ayrıştırmadan, ötekileştirmeden; mezhepsel ve etnik farklılıklarımızı bir zenginlik kabul ederek bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamaya devam edeceğiz. Ülkemizi karanlığa götürmek isteyen zihniyetlere karşı birlik ve beraberlik içinde omuz omuza mücadele edeceğiz. 25 yıldır aramızda olamayan canlarımızı saygı, sevgi ve rahmetle anıyor; katliamı yapanları, onları koruyan, kollayan ve destekleyenleri nefretle kınıyoruz. Sivas’ı unutmadık, unutturmayacağız.” dedi. CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk sözlerine katliamda yaşamını yitiren Metin Altıok’un dizeleriyle son verdi. “Ben o gün öldüm gülüm, bir daha ölmem artık.” dedi

Bugün 09:50 TSİ - Siyaset

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