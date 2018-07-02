Dolar haftaya nasıl başladı?

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ile geçen hafta aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar/TL, dolarda küresel güçlü seyrin devam ettiği bir ortamda yurtiçi ve yurtdışı veri gündeminin yoğun olduğu yeni haftaya yükselişle başladı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tamamlanması ardından seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve OHAL’in sona erdirilmesi ihtimali geçen hafta TL’nin benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışmasına neden olmuştu. Bu sabah ise gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde değer kaybı eğilimi gözlenirken, TL en kayıplı para birimi olarak öne çıkıyor.

Bu hafta yarın açıklanacak olan enflasyon verisini bekleyen piyasada ana odak konusu ise yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak ekonomi politikaları ile OHAL’in uzatılıp uzatılmayacağı.

Yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çekilirken, söz konusu alanlar açıklığa kavuşmadıkça temkinli volatil seyrin sürmesi bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz’da açıklaması bekleniyor. Bu tarihte açıklanırsa milletvekilleri mazbatalarını alacak ve 8 Temmuz’da TBMM’de yemin edecek. Erdoğan ise milletvekili yemin törenlerinin ardından yemin edecek ve başbakanlık makamı kaldırılacak. Erdoğan’ın yemin etmesinin hemen ardından yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Yurtiçinde bugün ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Haziran ayı öncü dış ticaret verilerini açıklayacak. Saat 1000’da ise Haziran ayı imalat PMI verisi açıklanacak.

Reuters anketine göre yarın açıklanacak Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) Haziran ayında gıda fiyatları ana belirleyici olmak üzere ulaştırma ve otel fiyatları kalemleri öncülüğünde yüzde 1.4 artış bekleniyor.

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 14 civarlarına yükselerek 14 yılın yeni rekorunu görmesi, Temmuz ayında ise tepe noktasına ulaşması bekleniyor.

Dün açıklanan İTO verilerine göre perakende fiyatlar Haziran’da bir önceki aya göre yüzde 1.27, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 12.15 arttı.

“DOLAR GENEL OLARAK GÜÇLENME EĞİLİMİNDE”

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Hazine’nin Cuma günü açıkladığı borçlanma takviminin Temmuz’da oldukça yüksek borçlanmaya işaret ettiğini söyleyerek, “Yüksek borçlanma ihtiyacı ileriye dönük risk olarak algılanarak faizlerde yukarı baskıya neden olabilir. Öte yandan yarın TÜFE verisi açıklanacak. Hafta sonunda açıklanan İTO enflasyon verileri de yüksek geldi bu durumda yıllık TÜFE beklentilerin üzerine çıkabilir. Öte yandan dolar genel olarak güçlenme eğiliminde” dedi.

Hazine Temmuz’da toplam 17.5 milyar TL iç borç servisine karşılık 20.9 milyar TL iç borçlanma öngörüyor.

AHL Forex notunda ise bu hafta yurt içi enflasyon ve ABD tarım dışı istihdam verilerinin ön plana çıktığı belirtilerek kurda bugün 4.64 seviyesinin ilk direnç noktası olduğu, aşılması halinde 4.68’e doğru yükselişin devamının gelebileceği belirtildi. Rapora göre kurun gün içinde 4.5750’nin altına sarkması halinde ise 4.55 ve 4.53 seviyelerinin test edilmesi beklenebilir.

Bugün yurtdışında ise saat 1055’te Almanya imalat PMI, 1100’de Euro bölgesi imalat PMI, 1200’de Euro bölgesi işsizlik, 1645’te ABD Markit imalat PMI, 1700’de ise ABD ISM imalat endeksi açıklanacak.

Küresel olarak ABD ve Çin başta olmak üzere büyük ekonomilerin ticaret politikası alanındaki adımları yakından izleniyor. ABD’nin Çin’den ithal 34 milyar dolar tutarında üründen almaya başlayacağı gümrük vergisi Cuma günü yürürlüğe girecek.

Öte yandan Almanya’da içişleri bakanının istifayı gündeme getirmesi göçmen politikaları hakkında hükümet içi anlaşmazlığın güçlendiğine işaret ederken, euronun dolar karşısında değer kaybetmesine neden oldu.

Seçim öncesi 22 Haziran Cuma günü 4.66 civarından kapanan dolar/TL seçim sonuçlarının ardından geçen hafta Pazartesi günü 4.5375’e kadar gerilemiş, sonrasında yatırımcıların ekonomide yeni döneme odaklanması ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybının etkisiyle 4.7235’e kadar yükselmişti.

Tahvil-bono piyasasında geçen hafta dalgalanma gözlendi.

Salı günü yüzde 17.51 seviyesine kadar yükselen gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Perşembe günü yüzde 16.20 seviyesine kadar geriledi. Cuma günü ise spot kapanışta ortalama yüzde 16.35, valörde son işlemde yüzde 16.77 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 19.16, valörde son işlemde yüzde 19.25 seviyesindeydi.

REUTERS