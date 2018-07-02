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AKP'de 71 il mercek altına alınacak

AKP, 24 Haziran’da oy kaybının yaşandığı 71 şehiri mercek altına alıyor. Bu iller detaylı bir şekilde analiz edilecek ve kaybın sebepleri raporlaştırılarak Erdoğan ile parti yönetimine sunulacak.

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AKP, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte girilen milletvekili seçiminde oylarında düşüş yaşadığı 71 ili mercek altına almaya hazırlanıyor. Oy düşüşü yaşanan iller tek tek çıkartıldı, 2015 seçimlerine ve önceki seçimlere göre ne kadar kayıp olduğu analizleri ortaya kondu. Seçim İşleri Başkanlığı'nın yaptığı çalışma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte tüm parti yönetiminin değerlendirmesine sunuldu. Hükümete yakın Star Gazetesi’nde yer alan habere göre; Bundan sonraki süreçte tüm illerden, oy düşüşüne yol açan sebeplerle ilgili raporlar istenecek.

REKOR KIRIKKALE'DE

AKP'de yapılan seçim sonuç analizlerinde oy artışı gösteren 10 il ile birlikte oy kaybının yaşandığı tüm iller sıralandı. Oy azalışı görülen 71 ile ilişkin tüm veriler tek tek ortaya kondu. Hem Milletvekili seçimleri, hem de Cumhurbaşkanlığı oy oranları ayrı ayrı kıyaslandı. Milletvekili seçimlerinde 2015 seçimleri ve 16 Nisan referandumuna göre de oy oranları kıyaslaması yapıldı. 2015 seçimlerine göre yapılan kıyaslamada, en çok oy düşüşünün yaşandığı il yüzde 18'lik kayıpla Kırıkkale oldu.

6 İLDE YÜZDE 14 DÜŞÜŞ

Krıkkale'nin ardından Bayburt, yüzde 15 düşüşle ikinci sırada gelirken, bunu, yüzde 14'lük düşüş yaşayan Kilis, Ordu, Düzce, Kayseri, Konya, Aksaray izledi. Yüzde 13'lük düşüş gösteren Sivas, Malatya, Adıyaman ve Niğde de mercek altına alınacak iller arasında ön sıralarda yer aldı.

İSTANBUL KAYBI YÜZDE 6

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki oy oranlarındaki düşüşün yüzde 10'un altında kaldığı görüldü. İstanbul'un her üç bölgesinde de oy düşüşü yüzde 6 oranında olurken, Ankara'da 2. Bölge, yüzde 10 ile en fazla düşüş gösteren bölge oldu. Ankara 1. .bölgedeki düşüş oranı yüzde 6.6, 3. Bölgede ise yüzde 9.6 oldu. İzmir'de de her iki bölgede de yüzde 3'lük düşüş yaşayan AKP, Bursa'da yüzde 7-8 oranında düşüş gördü.

ARTIŞ GÜNEYDOĞU'DAN

AKP'nin oy artışı yaşadığı illerin yoğun olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinden olması da dikkat çekti. Batı bölgelerinden sadece Edirne'de oylarını 2015 seçimlerine göre yüzde 0.2 arttıran AK Parti, Kars, Ağrı, Van, Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Mardin'de oylarını arttırdı. En yüksek oy artışı da yüzde 5.3 ile Hakkari'de oldu

Bugün 10:14 TSİ - Siyaset

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