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Soylu'nun tartışılan talimatı kanunsuz çıktı!

Mülkiye eski Müfettişi Mahmut Esen, tehlikeli talimatın yasal olmadığını belirtti ve “Oysa o törenleri garnizon komutanı düzenler. Bakan müdahale edemez. Böyle bir yetkisi yok” dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözleriyle başlayan tartışma devam ediyor. Soylu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada müsteşarı aracılığıyla valilere “CHP il başkanlarını şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin” talimatı verdiğini söylemişti. İçişleri Bakanı Soylu'nun bu talimatına, AKP döneminde İçişleri Bakanlığı yapmış bir isimden de tepki geldi.

‘AYRIM YAPILAMAZ'

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün ahberine göre isminin açıklamasını istemeyen AKP'li siyasetçi, “Şehit cenaze törenlerine şu katılır, bu katılamaz diye bir ayrım asla yapılamaz. Bu konuda valiliklere talimat verme yetkisi de yoktur” dedi. Emekli Mülkiye Müfettişi Mahmut Esen ise Soylu'nun açıklamasının görev, yetki ve sorumlulukları açısından amacını aştığını öne sürdü. Mahmut Esen, SÖZCÜ'nün sorularını şöyle cevaplandırdı:

 Şehit olan askerlerin törenleri dini ve askeri olarak iki bölüm halinde yapılmaktadır. Dini törenin yerine getirilmesi sırasında protokol hükümlerinin uygulanmayacağı, dini kurallara göre hareket edileceği, edilmesi gerektiği bellidir.

‘MÜDAHALE EDEMEZLER'

 Askeri törenin usul ve esasları ise ‘Askeri Merasim ve Protokol Talimatnamesi' başta olmak üzere mevzuatta ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

 Askeri törenleri garnizon komutanlıkları düzenler. Bu yüzden, İçişleri Bakanı veya mülki idare amirlerince askeri törenlere herhangi bir müdahalede bulunamaz.

 Ancak mülki idare amirlerince cenazeye katılmaları genel güvenlik vb. yönlerden sakınca oluşturacağı, somut bilgi ve belgelerle tespit edilmiş kişilere özgü olarak, bazı tedbirler alınmasını garnizon komutanından ya da güvenlik makamlarından isteyebilirler.

 İçişleri Bakanlığı'nın en temel görevi: Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumaktır.

‘ŞEHİTLERİN HATIRASI'

 Ülke ve ulusun kurulması, kurtarılması ve bekası için canını feda etmiş aziz şehitlerimize gereken saygının gösterilmesi, şehitlerimizin hatırasına sahip çıkılması durumu özel bir önem kazanmaktadır.

 Şehitler için düzenlenen cenaze törenlerine katılımın engellenmesi, katılımların sorgulanır hale gelmesi, ulusumuzun birliği, beraberliği açısından son derece hatalı bir yaklaşım olacaktır. Bu konularda suhuletle hareket edilmeli.

 Ülkemizin bütünlüğünü hedef alan dış destekli terör vb. olaylar nedeniyle birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu tartışmasız bir durumdur.

Bugün 10:21 TSİ - Siyaset

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