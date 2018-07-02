İzmit’te duyarlı bir vatandaş, yolda kanadı kırık bir ebabil kuşu buldu. Vatandaş, kanadı kırık kuşu hemen İzmit Belediyesi’ne getirdi. Veteriner hekim ve zabıta tarafından ilk ilk tedavisi yapılan ebabil kuşu Kandıra yolu üzerindeki Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Kanadı kırık kuşun buradaki tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı kaydedildi.
Bugün 10:29 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 10:45 TSİ )
Kanadı kırık ebabil kuşu ölmekten kurtarıldı
Kanadı kırık ebabil kuşu, bir vatandaşın duyarlılığı sayesinde ölmekten kurtuldu.
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Bugün 10:29 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz