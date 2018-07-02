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Kanadı kırık ebabil kuşu ölmekten kurtarıldı

Kanadı kırık ebabil kuşu, bir vatandaşın duyarlılığı sayesinde ölmekten kurtuldu.

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İzmit’te duyarlı bir vatandaş, yolda kanadı kırık bir ebabil kuşu buldu. Vatandaş, kanadı kırık kuşu hemen İzmit Belediyesi’ne getirdi. Veteriner hekim ve zabıta tarafından ilk ilk tedavisi yapılan ebabil kuşu Kandıra yolu üzerindeki Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Kanadı kırık kuşun buradaki tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı kaydedildi.

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