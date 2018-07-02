Saadet Partisi (SP) kontenjanından Konya'dan CHP Milletvekili seçilen Abdülkadir Karaduman, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KYK borçları için af çağrısı yaptı. 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimlerinde, Konya'dan Saadet Partisi kontenjanından CHP Milletvekili olan Abdülkadir Karaduman, KYK borçları için Erdoğan'a çağrı yaptı. Sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yapan Karaduman, "Sayın Cumhurbaşkanım, ben Konya milletvekili Abdulkadir Karaduman. Kyk borcu ile mezun oldum. Şimdi milletvekili olduğum için ben bu borcu öderim ama binlerce genç bunu ödeyemez" ifadelerini kullandı.
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Milletvekili KYK borçları için af istedi
24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilen Abdülkadir Karaduman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KYK borçları için af çağrısı yaptı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz