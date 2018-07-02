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Sarıbay: 25 yıldır sönmeyen yangın Madımak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, 2 Temmuz 1993 yılında Sivas'ta gerçekleşen Madımak katliamının 25. yıldönümü sebebi ile bir mesaj yayınladı. İl Başkanı Cengiz Sarıbay yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

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“Ülkemiz de yaşanan en büyük vahşetlerden birine 25 yıl önce tanık olduk. 25 yıldır sönmeyen bir yangın oldu  Madımak. Yaşanan olayın hangi şartlarda olursa olsun kabul edilemez bir durumdur. Madımak olayı ile ilgili önemli bir tek adım bile atılmadı. Olay araştırılmadı, üzerine gidilmedi. Yargıya havale edilen göstermelik dosyalar zaman aşımı sürecine girdi ve üzücüdür ki dosya kapandı. Her ülkenin kendi tarihinde kara bir leke olarak duran olaylar vardır. Kimileri bu olaylarla yüzleşme cesaretini gösterirken kimileri de gerçekleri gömmeye çalışır. Üzerinden 25 yıl geçti. Ne gerçek sorumluları ortaya çıkarılarak yüreklere su serpildi, ne de bu acıların sonu geldi.   Ancak hem gelecek, hem de bu günümüz için bizler bu gerçekleri görmemezlikten gelmeyeceğiz. Ne kadar süre geçerse geçsin katliamlara verdiğimiz kurbanlar için adalet arayışımız devam edecek. Biz çok iyi biliyoruz ki hoşgörü toprağı Anadolu’yu kin ile yok etmeye devam edenler, Madımak’taki yobaz düşüncenin temsilcileridir. Sivas katliamının tüm sorumluları bulunup cezalandırılmadığı sürece bu ülkeye adalet gelmez. Madımak'ta kaybedilen vatandaşlarımızın acı hatıralarını unutmak yerine onları derin bir saygıyla hatırlamaya devam edeceğiz.  Madımak’ı unutmayacak ve unutturmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kara lekelerinden biri olan Madımak katliamında yiten canlarımızı bir kez daha özlemle, hasretle ve minnetle anıyorum”

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