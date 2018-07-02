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Bugün 11:07 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 11:08 TSİ )

Cemil Meriç öğrencileri Ormanya’yı gezdi

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Ormanya’yı gezdi.

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Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 17-35 yaş aralığındaki hafif ve orta düzeydeki engelli öğrencilere eğitim veriliyor. Merkezde eğitim alan 80 öğrenci, eğitmen ve idarecilerle birlikte Kartepe Uzuntarla’da bulunan Doğal Yaşam Parkı Ormanya’yı gezdi. Yeşili, doğayı, birçok hayvan türünü gören ve yapılan etkinlik stres atan öğrenciler doyasıya eğlendi.

Doğal Yaşam Merkezi Ormanya’yı gezen Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri yeşilin ve doğanın içerisinde voleybol oynayıp, yaşam parkı içerisindeki golf araçlarıyla gezdiler. Öğrenciler Avrupa’nın en büyük doğal yaşam merkezi içerisinde zebra, yaban ördeği, yılkı atı ve 49 türdeki görmedikleri hayvanları tanıma fırsatı buldu. Arkadaşlarıyla özgürce doğal yaşam merkezini gezen öğrenciler, geziden mutlu bir şekilde ayrıldılar.

Doğal yaşam parkı Ormanya’da; kızıl geyik, alageyik, karaca, ceylan, yaban koyun, şamua, Anadolu dağ keçisi, yılkı atı, yaban koyunu, siyah kıl keçisi, minyatür keçi, tiftik keçisi, karakaya ve karagül koyunu, oklu kirpi, mardin beyaz eşeği, lama, deve, tavus kuşu, at, midilli atı, zebra, kuğu, yeşilbaşlı yaban ördeği ve sülün olmak üzere 49 türde 421 adet hayvan bulunuyor. Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan alan içerisinde, birçok sosyal donatı da yer alıyor.

Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. Öğrenciler evlerinden alınıp eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. Hedef yararlanıcı olarak; 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor.

Bugün 11:07 TSİ İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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