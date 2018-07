Ayaz: İzmit AK Parti’nin başkentidir

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, 24 Haziran seçimleri değerlendirmesi kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ayaz’a AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve parti yöneticiler katıldı. Hasan Ayaz yaptığı açıklamada, “Referandumdan sonra İzmit’i hayırın başkenti ilan ettiler fakat 24 Haziran’da %53.1 oy olarak CHP’ye 2 kat fark attık ve İzmit’in AKP’nin başkenti olduğunu gösterdik” dedi. Ayaz yerel seçimlerde bir hedefi olup olmadığı sorusu üzerine ise “İzmit halkı en iyisini bilir” diyerek cevap verdi.

REKOR BİR KATILIM

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz yaptığı açıklamada, “Zorlu bir seçim süreci geçirdik. Acısıyla tatlısıyla çok örnek bir seçim süreci olduğuna inanıyorum. Bu noktada demokrasi kahramanı olan milletimize, teşkilatlarımıza ve AK Parti ailesine teşekkürü borç biliyorum. Her şeyden önemlisi Türk milleti iradesine sahip çıkmıştır. Dünyada seçimlere katılım oranı %50 oranını geçmez iken ülkemizde %86.9’luk bir katılım ile dünya demokrasi tarihine geçmiş bir seçim olmuştur” şeklinde konuştu.

MİLLETTEN TOKADI YEDİLER

Konuşmalarına devam eden Ayaz, “Seçim süreçlerinde biraz daha kırıcı geçebilir. Konuşmalar sertleşebilir. Fakat biz bu konuda daha birleştirici, ayrıştırmadan ve birbirimize sahip çıkan bir dili kullanıyoruz. Millet 24 Haziran’da en güzel şekilde sandıkta cevabını vermiştir. Türk milletinin muzaffer bir komutanın apoletlerini sökme tehditleri, Türk milletine bidon kafalı yakıştırmaları yapan bir zihniyet bu milletten tokadı yemiştir. Bundan sonrada bu milletten tokadı yemeye devam edecektir. Bu milletin dedeleri Çanakkale Savaşı’nda da, Kurtuluş Savaşı’nda da 15 Temmuz’da da aynı ruhla 24 Haziran’da sandığına sahip çıkarak Türkiye’nin geleceğini şekillendirmiştir. Biz herkesi amasız milletin iradesine saygı duymaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

HÜRRİYET, MİLLETTEN ÖZÜR DİLESİN

Konuşmalarının devamından CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili adayı Ali Türkşen’i eleştiren Hasan Ayaz, “Seçimden önce mühürsüz oylar, bunlar oyları çalacak ve yine trafolara kedi girecek diyenler milletimizi hırsızlıkla, namussuzlukla suçlamıştır. Şuan da bunu söyleyen Fatma Kaplan Hürriyet yine Türk milletinin karşısına geçmiş ve milletvekili olmuştur. Milletimizin iradesiyle dalga geçen Fatma Kaplan Hürriyet lütfen bu milletten özür dilesin. Aynı şekilde AK Parti’liler hakkında ağır tabirler kullanan ve 24 Haziran’dan cevabını alan Ali Türkşen’in bu tür söylemlerde bulunmaması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor” dedi.

KENDİLERİ DİKTATÖRYANIN DİK ALASINI YAŞATTILAR

Konuşmalarına devam eden Ayaz, “Milletimiz verdikleri oyda eğer bir mesaj varsa biz en güzel şekilde alırız. Ama 9 kere seçim kaybedenler bizim şu araştırmamızı bir kere kendilerine sordular mı? Sormadılar. Bizim liderimizi her defasında diktatör ilan ettiler. Kendileri diktatöryanın dik alasını yaşattılar. Seçim sonuçlarında halk iradesini yansıtmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik etmeyecekmiş. Çokta tın. Tebrik etsen ne olur? Etmesen ne olur? Ancak ülkenin gündeminin germemek için bükemediğin eli öpeceksin. Milletimiz yıkım ekibine müsaade etmemiştir. Geleceğini karartacak ekibe müsaade etmemiştir. Her gün Cuma namazı kılmaya bile hazır olan gündelik dinci siyasetçiler müsaade etmemiştir. Kısaca millet iradesini sandığa yansıtmıştır. Ve adam kazanmıştır. Adamlar her zaman kazanır. Biz yeter ki milletimiz karşısında kadınıyla erkeğiyle adam olmayı becerelim” dedi.

İZMİT, AKP’NİN BAŞKENTİDİR

Konuşmalarına devam eden Ayaz, “Yerelde seçim sonuçlarıyla ilgili konuşursak Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşü yaptığı sırada parti binamıza yakın bir noktaya “Hayırın başkentine” hoş geldiniz yazıyordu. Kepenk kapatan Mehmet Ümit Küçükkaya’da o dönem aynı şeyi söylemişti. Bizde yaptığımız toplantılarda İzmit’in AKP’nin başkenti olduğunu söylemiştik. Biz hamdolsun %53.1 oranıyla İzmit’in tekrar AKP’nin başkenti olduğunu gösterdik” ifadelerinde bulundu.

CHP’YE 2 KAT FARK ATTIK

Ayaz, “Biz dersimize çalışıyoruz. Biz sokak sokak çalışmaya devam ediyoruz. Oy sonuçlarının çıkmasının ardından seçim çalışmasında olduğu gibi vatandaşın neden bize oy vermediğini derdimizi neden anlatamadığımızı araştırma başladık. Halkımızın bize ulaşması derdini anlatması için elimizden geleni yapıyoruz. Ama yine dediğim gibi %0.2 oy oranıyla referandumda geçtiklerinde İzmit’i hayırın başkenti ilan ettiler. Biz ise şimdi İzmit’te CHP’ye 2 kat fark attık” dedi.

ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEĞİZ

Ayaz, “Bizim çalışmalarımız hiç bitmeyecek. Aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yakın zamanda görünen bir seçim var. Bakanlarımızın açıklamaları var. Biz her seçimde oyumuzu arttırmak için çalışmalara devam edeceğiz. Pazar gecesi seçim sonuçları ortaya çıktı. Biz Pazartesi günü öğleden itibaren yine mahallerimizi gezmeye başladık. Mahallerimize gezdik. Köylerimizi gezdik. Bizde bilirdik seçimler bitti tatil yapalım. Fakat biz bunu yapmayız. AK Parti neden oy alıyor. İşte biz bu yüzden oy alıyoruz. Biz şehrin her tarafına nüfuz ettik. Halk ile beraber olan yanılmaz. Asla yalnız yürümeyeceğiz” dedi.

İYİ PARTİ’Yİ KİMSE HESAP ETMİYOR

AKP’nin 7 milletvekili çıkarmasının başarı mı? Başarısızlık mı? Sorusu üzerine cevap veren Ayaz, “13 milletvekilindeki oranlara baktığımızda 11’de 7 milletvekili çıkartmakla 13’de 7 milletvekili çıkartmak arasındaki farkları arkadaşlarımız araştırıyor. Burada MHP’den istifa edip yeni bir parti kuran İYİ Parti’yi kimse hesap etmiyor. Önceki dönemde bu parti yoktur. Sadece Kocaeli’ye bakmamak lazım burada. Türkiye’nin her yerinde böyle aksamalar var. Benim liderim gerekli mesajın alındığını ifade etti. Varsa aksama hep birlikte çalışırız. Baktığımız zaman yine Kocaeli’de bizden fazla milletvekili çıkaran var mı? 2015 seçimlerine göre milletvekili sayısını arttıran bir parti yok. CHP’nin oy oranı ciddi olarak düştü. Bunları da konuşmak lazım. Eğer bizim bir kaybımız varsa bununla ilgili çalışmalarımızı yapacağız” dedi.

İZMİT HALKI EN İYİSİNİ BİLİR

Yerel seçimlerde bir hedefi olup olmadığıyla ilgili soruya ise Ayaz, “Biz İzmit’i seviyoruz. Partimizi seviyoruz. Eğer vatandaşımız bizi sevmişse onun gereğini seçim sürecinde söyleyecektir. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. İzmit halkı en iyisini bilir” ifadelerinde bulundu