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Dolar değil, soğan kazandırdı

Haziran ayında soğan, yüzde 81.43 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 29.38 gerilemeyle kiraz oldu...

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İstanbul Ticaret Odası, (İTO) Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre, Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan soğan, yüzde 81.43 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 45.67 ile sivri biber, yüzde 36.43 ile patates, yüzde 30.74 ile limon, sağlık ve kişisel bakım grubundan ise yüzde 21.65 ile makyaj malzemeleri oldu.

KİRAZ YÜZDE 29.38 UCUZLADI

2018 Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan kiraz, yüzde 29.38 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatlarında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 28.31 ile erik, yüzde 20.97 ile kayısı, ev eşyaları harcamaları grubunda ise yüzde 2.85 ile oturma odası takımı, yine gıda harcamaları grubunda yüzde 1.46 ile nohut oldu.

İTO’nun açıklamasında İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 96’sının perakende fiyatının arttığı, 17 ürünün fiyatının düştüğü, 129 ürünün fiyatının ise değişmediği belirtildi.

Bugün 11:32 TSİ - Ekonomi

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