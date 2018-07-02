Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:42 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:43 TSİ )

İzmit’te bir ayda 17 ton tekstil atığı toplandı

İzmit’te “36 noktasına yerleştirilen kumbaralarla, bir ayda 17 ton tekstil atığı toplandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 2017 yılı Ekim ayında başlatılan tekstil atıklarını toplama projesine ilgi her geçen gün artıyor. Kentin 136 noktasına yerleştirilen tekstil atığı toplama kumbaralarından son bir ayda 17 ton atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Kumbaralarda son 8 ayda toplanan atık miktaı ise 61 tona ulaştı.

Bugün 11:42 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Lastik İş Kocaeli’de yeni başkan Yusuf Bayraktar mask
Lastik İş Kocaeli’de yeni başkan Yusuf Bayraktar
Prim borçlu esnafa kolaylık talebi mask
Prim borçlu esnafa kolaylık talebi
Başkan Toltar, koku ile ilgili bilgi aldı mask
Başkan Toltar, koku ile ilgili bilgi aldı
Çocuk istismarında cinsel kastrasyon devreye sokulacak mask
Çocuk istismarında cinsel kastrasyon devreye sokulacak
Tek Gıda İş'te Ali Bostan güven tazeledi mask
Tek Gıda İş'te Ali Bostan güven tazeledi
Sivas Katliamı 25'inci yıldönümünde anılacak mask
Sivas Katliamı 25'inci yıldönümünde anılacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit tramvayına ilk zam geldi! mask
İzmit tramvayına ilk zam geldi!
Türkiye, Kasım'da yeniden sandığa gidebilir mask
Türkiye, Kasım'da yeniden sandığa gidebilir
Yakalanınca "Karı mı satıyoruz, çekme kardeşim" diyerek tepki gösterdiler mask
Yakalanınca "Karı mı satıyoruz, çekme kardeşim" diyerek tepki gösterdiler
WiFi ile internete bağlananlar dikkat! Bugünden itibaren... mask
WiFi ile internete bağlananlar dikkat! Bugünden itibaren...
Davetliler fotoğraf çekince düğün iptal oldu mask
Davetliler fotoğraf çekince düğün iptal oldu
Cengiz Topel’den 3 bölgeye uçuş olabilir mask
Cengiz Topel’den 3 bölgeye uçuş olabilir

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL