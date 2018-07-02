İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 2017 yılı Ekim ayında başlatılan tekstil atıklarını toplama projesine ilgi her geçen gün artıyor. Kentin 136 noktasına yerleştirilen tekstil atığı toplama kumbaralarından son bir ayda 17 ton atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Kumbaralarda son 8 ayda toplanan atık miktaı ise 61 tona ulaştı.
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İzmit’te bir ayda 17 ton tekstil atığı toplandı
İzmit’te “36 noktasına yerleştirilen kumbaralarla, bir ayda 17 ton tekstil atığı toplandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz