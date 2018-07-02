Aylık uyuşturucu raporu açıklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından, yapılan açıklamada 1 Haziran ile 30 Haziran tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 277,9 gram esrar, 42 adet uyuşturucu hap, 125,9 gram sentetik uyuşturucu, 85 kilogram eroin, 28,49 gram metamfetamin, 3,85 gram kokain, 16 kök kenevir ve 75 gram kenevir tohumu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 31 gram esrar, 3 bin 119 kök kenevir, 1 gram sentetik uyuşturucu ve 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.