Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:03 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 12:04 TSİ )

Aylık uyuşturucu raporu açıklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının aylık bilançosu açıklandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından, yapılan açıklamada 1 Haziran ile 30 Haziran tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 277,9 gram esrar, 42 adet uyuşturucu hap, 125,9 gram sentetik uyuşturucu, 85 kilogram eroin, 28,49 gram metamfetamin, 3,85 gram kokain, 16 kök kenevir ve 75 gram kenevir tohumu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 31 gram esrar, 3 bin 119 kök kenevir, 1 gram sentetik uyuşturucu ve 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bugün 12:03 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yakalanınca "Karı mı satıyoruz, çekme kardeşim" diyerek tepki gösterdiler mask
Yakalanınca "Karı mı satıyoruz, çekme kardeşim" diyerek tepki gösterdiler
Halk otobüsü sürücüsünün ölümüne neden olan şahıs, tutuklandı mask
Halk otobüsü sürücüsünün ölümüne neden olan şahıs, tutuklandı
Taksiciye silahlı saldırı! mask
Taksiciye silahlı saldırı!
Çayırova'da yol çöktü! mask
Çayırova'da yol çöktü!
Denizde 150 metre uzaklıkta hortum oluştu mask
Denizde 150 metre uzaklıkta hortum oluştu
Kavgada ölen otobüs şoförü atanamayan öğretmen çıktı mask
Kavgada ölen otobüs şoförü atanamayan öğretmen çıktı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit tramvayına ilk zam geldi! mask
İzmit tramvayına ilk zam geldi!
Türkiye, Kasım'da yeniden sandığa gidebilir mask
Türkiye, Kasım'da yeniden sandığa gidebilir
Yakalanınca "Karı mı satıyoruz, çekme kardeşim" diyerek tepki gösterdiler mask
Yakalanınca "Karı mı satıyoruz, çekme kardeşim" diyerek tepki gösterdiler
WiFi ile internete bağlananlar dikkat! Bugünden itibaren... mask
WiFi ile internete bağlananlar dikkat! Bugünden itibaren...
Davetliler fotoğraf çekince düğün iptal oldu mask
Davetliler fotoğraf çekince düğün iptal oldu
Cengiz Topel’den 3 bölgeye uçuş olabilir mask
Cengiz Topel’den 3 bölgeye uçuş olabilir

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL