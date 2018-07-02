Lise kontenjanları ve yüzdelik dilim belli oldu!

Liselere giriş için tercih ve yerleştirme dönemi bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı da liseye girişte kontenjanları, yüzdelik dilimi ve il sıralamasını açıkladı. Sonuçlar e-okulda yer alıyor.

Geçen hafta açıklanan yerleştirme kılavuzuna göre, sınava giren ve girmeyen tüm öğrenciler öncelikle yerel yerleştirme için en çok beş okul tercih edebilecek. Bu beş tercih içinde aynı okul türünden en fazla üç okul seçebilecek.

Sınava giren öğrenciler ise yerel yerleştirme tercihinden sonra kendilerine açılacak farklı bir ekrandan en fazla beş tercih yapabilecek. Bu bölümde okul türü kısıtlaması bulunmuyor.