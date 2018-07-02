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Dikkat o ilçelerde elektrik kesilecek

SEDAŞ’ın planlı elektrik kesinti duyurusuna göre 3 Temmuz Salı günü yani yarın Kocaeli’deki kimi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak

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SEDAŞ, bakım onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintilerini sürdürüyor. Her gün sitesinde kesinti listesi yayımlayan, halka önlemini alması için duyurusunu önceden yapan SEDAŞ, 3 Temmuz yani yarın gerçekleşecek elektrik kesinti listesini de açıkladı. Buna göre Kocaeli’de 2 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Batı yakasında bulunan Gebze ve Çayırova’daki kimi mahalle, köy ve sokakları kapsayacak kesinti listesini sizlerle paylaşıyoruz…

GEBZE
09.30-15.30 saatleri arası
Hatipler Köyü, Cami Sok., Çeşme Altı Sok., Derya Sok., Karga Pınar Sok., Köy Yeri Sok., Kumlu Sok., Okul Sok., Tepe Harman Sok., Tütün Sok. Kuyu Sk., Cami Sk., Pınar Sk., Kışla Sk., Okul Sk., Kumlu Sk., Hatipler Mahallesi’nin tamamı, Hatipler Köyü, 3555 Sk., 3556 Sk., 3557 Sk., 3558 Sk.

ÇAYIROVA
09.00-14.00 saatleri arası
Özgürlük Mah. 208. Sok., 208/3. Sok., 207. Sok., 207/1. Sok., 210. Sok., Mehmet Mehmetakif Ersoy Cad., Adnan Kahveci
Cad., Uğur Mumcu Cad.09.30-14.30 saatleri arası Atatürk Mah. 368. Sok., 370. Sok., 370/2. Sok., 370/1. Sok., 359. Sok., 359/1. Sok., 387. Sok., 391. Sok., 365. Sok., 385. Sok., 383. Sok., 381/1. Sok.

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