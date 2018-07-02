İzmit Cedit Mahallesinde bulunan Mehmet Adnar isimli şahısa ait bir kafenin girişinde bulunan aydınlatma lambaları, yoldan geçen bir şahıs tarafından kopartılarak çalındı. Olay anı, kafenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İs yeri sahibi Adnar, çalınan lambaların maddi değerinin düşük olması nedeniyle şahıstan sikayetci olmadı.
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Kafenin aydınlatma lambaları çalındı
İzmit Cedit Mahallesinde bulunan bir kafenin girişinde bulunan aydınlatma lambaları, yoldan geçen bir kişi tarafından sökülerek çalındı.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz