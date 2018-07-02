Kafenin aydınlatma lambaları çalındı

İzmit Cedit Mahallesinde bulunan Mehmet Adnar isimli şahısa ait bir kafenin girişinde bulunan aydınlatma lambaları, yoldan geçen bir şahıs tarafından kopartılarak çalındı. Olay anı, kafenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İs yeri sahibi Adnar, çalınan lambaların maddi değerinin düşük olması nedeniyle şahıstan sikayetci olmadı.