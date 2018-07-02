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Fren diskleri arasında 65 kilo eroin yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan bir tırda yapılan aramalarda, tırın fren diskleri arasına zulalanmış halde 65 kilogram eroin ele geçirilirken tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu takibe alınan bir tır, TEM otoyolu İzmit ilçesinde durduruldu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, köpeğin aracın tekerlerine tepki vermesi üzerine araç detaylı arama için uygun bir noktaya çekildi. Tırda yapılan aramada tekerlerde bulunan fren disklerinin altında zulalanmş halde toplam 65 kilogram eroin ele geçirildi. Tır sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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