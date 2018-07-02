Doğan'dan BBP'ye ziyaret

Büyük Birlik Partisi BBP İl Başkanı Serhat Duyara teşekkür ziyaretinde bulunan Başkan Doğan 24 Haziran seçimleri kişi ya da parti seçimin ötesinde bir ülkenin geleceğini bir milletin kaderini etkileyen bir seçimdi hep birlikte başarılı olduk dedi.

ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN TARİHİ ÖNEM TAŞIYORDU

İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Elgininde hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Doğan ülkemizin ve milletimizin geleceği için tarihi öneme sahip çok önemli bir seçim sürecini hep birlikte geride bıraktık. 24 Haziran seçimleri kişi ya da parti seçimin ötesinde bir ülkenin geleceğini bir milletin kaderini etkileyebilecek milli bir dönüşüm dönemi olarak niteleyebileceğimiz bir seçimdi. Sonuç başarılı oldu dedi.

BBP'NİN KATKISI BÜYÜK

Doğan ülkemiz ve milletimiz için hayati önem taşıyan bu süreçte Cumhur ittifakında ki çalışmalarından dolayı Büyük Birlik Partisine Genel Başkanına İl Başkanına ve tüm üyelerine teşekkür ediyoruz. Allah bundan sonraki süreçte milletimizin devletimizin İslamın daha güçlü yarınlara gitmesinde bu birliğin devamını nasip etsin. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Muhsin Yazıcıoğlunu rahmet ve minnetle anıyoruz. Ülkemize yaptığı katkılar ve mücadeleler için teşekkür ediyoruz diye konuştu.

ÜLKEMİZ CİDDİ ATILIMLAR YAPACAK

Başkan Doğanın nazik ziyaretinin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirten Büyük Birlik Partisi BBP İl Başkanı Serhat Duyar da 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz için önemini çok iyi biliyorduk ve bu süreçte Cumhur ittifakı olarak sahada çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Parti teşkilatlarımızın yanı sıra İzmit Belediye Başkanımızın da seçim çalışmalarında büyük katkı gösterdi. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Artık önümüzde ki günlerde ülkemizin önünde ki bütün engeller bütün vesayet odakları kalkmış olacak. Cumhurbaşkanımız önderliğinde önümüzde ki günlerde ülkemiz ciddi atılımlar yapacak ifadelerini kullandı.