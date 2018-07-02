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Akdeniz Oyunlarından 2 madalya

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular, Akdeniz Oyunlarında 2 madalya kazandı.

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26 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun yer aldığı 18’inci Akdeniz Oyunları, sona erdi. İspanya’nın Tarragona şehrinde düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunlarında Kağıtspor’dan iki madalya geldi. Türkiye’yi bu organizasyonda 345 sporcu temsil etti. Bu sporcular arasında Büyükşehirli milli karateci Tuğba Yakan, milli halterci Rabia Kaya ve milli atıcı Nedim Tolga Tuncer milli takım adına mücadele ettiler.

Organizasyonun ikinci gününde, karate dalındaki müsabakalarda kadınlar kumite 55 kilo kategorisinde Büyükşehirli Tuba Yakan mücadele etti. Tuğba Yakan, finalde Karadağlı Ana Draskovic’i 2-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Akdeniz Oyunlarında mücadele eden Mavi Beyazlı başarılı Halterci Rabia Kaya ise Kadınlar 75 kilo kategorisinde yarıştı. Kaya, koparmadaki 98 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyayı boynuna taktı.

Bugün 12:52 TSİ İHA Kocaeli- Spor

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