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Bugün 12:55 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:57 TSİ )

Karamürsel gençleri kupa ve madalyaya  doymuyor !..

Çanakkale’de düzenlenen 1.Troia Elit Cup’a katılan K.İ.Y. takımı, güçlü rakipleri ile yaptığı  karşılaşmalarda grup 3’üncüsü oldu ve Karamürsel’e madalyalarla döndü.

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ÇANAKKALE-Abdullah KARAGÖZ

Onlar Karamürsel’in gururu… Henüz 11 yaşındalar. Bırakın akranlarını anne-babaları, ağabeyleri bile sıcak yataklarında uyurken, onlar gecenin 2’sinde yataklarından kalkıp, kendilerini  Çanakkale’ye götürecek İdman Yurdu’nun aracına doğru yola çıkmışlardı.

Gece boyu DAYI diye hitap ettikleri İdman Yurdu Kulüp Başkanı Muharrem Erdoğan’ın kullandığı araçla Çanakkale’ye vardıklarında, sabah ışıkları daha yeni aydınlanıyordu. Genel Kaptan ve Hocalarının talimatıyla sabah kahvaltılarını sahilde bir çay bahçesinde yapan K.İ.Yurdu’nun gençleri, 1 saat sonra, 16 takımın katıldığı turnuva için rakipleri Cenk Çelebi Akademi karşısına çıktılar.

 UYKUSUZ VE YORGUNDULAR

Uykusuzluk ve yol yorgunluğunu üzerlerinden atamayan K.İ.Yurdu gençleri, kendi hatalarından yedikleri 2 gole karşılık 1 gol attıkları karşılaşmadan, 2-1 yenik ayrıldı. Aradan geçen bir saatlik zaman sonunda biraz olsun dinlenmiş olan İdman Yurdu gençlerinin rakibi bu defa Bandırma 17 Eylül takımıydı. Takımın golcüsü Haktan Baki’nin attığı golle rakiplerini mağlup eden Karamürselli gençler, sabah seansının son maçında İstanbul Kanlıca takımı ile yaptıkları maçı, yine ilk maç gibi 2-1 kaybetti.

 

ÖĞLEDEN SONRA…

Aynı gün 4’üncü maç için sahaya çıkan K.İ.Y., bu defa 17 FK takımına 1-0 yenildi ve ilk gün maçlarını 3 mağlubiyet, bir galibiyet alarak 3 puanla bitirdi.  Uykularını almış ve dinlenmiş olan K.İ.Yurdu gençleri Çanakkale Gençliği engelini 1-0’la geçti ve grupta 3’üncülük için diğer gruptan gelen Onay Spor’la mücadele etti. Karşılaşma boyunca tek kale oynayan Karamürselli gençler, şansızlıklarını yenemedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Son maçtaki performansları ve gösterdikleri mücadele ile dikkatleri çeken Karamürsel İdman Yurdu takımı için otoriteler “ Bu takımın hakkı bu değildi. Bu çocuklar ilk maçlarını yorgun oynamasalardı, bu oyunla bu turnuvayı birinci bitirirlerdi ” yorumunu yaptı.

 

3’ÜNCÜLÜK MADALYALARI BOYUNLARINDA

Altınordu gibi bu organizasyonların gediklisi ve favorisi olan turnuvada birinciliği Bursa Arabayatağı takımı kazanırken diğer bir Kocaeli takımı Gölcük Karadenizspor 3 galibiyet 3 mağlubiyetle gurubunda 2 oldu. Turnuva bitiminde takımlara aldıkları derecelerine göre madalyaları ve plaketleri verildi. Karamürsel İdman yurdu U-11 ve daha önce aynı turnuvaya katılan K.İ.Y U-10 gurubunda şampiyon olarak ağabeyleri ile Karamürsel 30 madalya getirdi.

 

BİZ DE DÜZENLERİZ…

Kulüp Başkanı Muharrem Erdoğan, Genel Kaptan Cihan Yardım ve antrenör Cem Baki, “Çanakkale’de düzenlenen bu tür turnuvalar gençlerin gelişmesi ve kaynaşması için çok yararlı. Aynı turnuvanın benzerini biz de Karamürsel’de düzenleyebiliriz. Yeter ki birileri, Kepez gibi, bize destek olsun.”

Bugün 12:55 TSİ - Spor

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