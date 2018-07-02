Kocaeli Basket U-15 için zor olmadı…

AİLELERİ GURURLU
Bu yıl U-15 kızlarda şampiyon Kocaeli Basket, ikinci Güneş Gelişim, üçüncü ise Dereköy Gazanfer Bilge Spor Kulübü oldu. Aldıkları kupaların ardından basının karşısına gelen kız basketbolcuların mutlulukları yüzlerinden belli olurken, aileleri de tribünden sporcu çocuklarını alkışladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz