Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:58 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:00 TSİ )

Kocaeli Basket U-15 için zor olmadı…

Kocaeli U-15 Basketbol Ligi kızlarda ilk 3 sırayı elde eden kulüpler ödüllerini aldı. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki ödül töreninde dereceye giren takımlara kupalarını Kocaeli Basket Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Salla verdi.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

AİLELERİ GURURLU

Bu yıl U-15 kızlarda şampiyon Kocaeli Basket, ikinci Güneş Gelişim, üçüncü ise Dereköy Gazanfer Bilge Spor Kulübü oldu. Aldıkları kupaların ardından basının karşısına gelen kız basketbolcuların mutlulukları yüzlerinden belli olurken, aileleri de tribünden sporcu çocuklarını alkışladı.

Bugün 12:58 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Orhan Görsen: Bu yıl Kocaelispor’un yılı olsun   mask
Orhan Görsen: Bu yıl Kocaelispor’un yılı olsun  
Gönlümüze göre olsun !.. mask
Gönlümüze göre olsun !..
Karamürsel gençleri kupa ve madalyaya  doymuyor !.. mask
Karamürsel gençleri kupa ve madalyaya  doymuyor !..
Kocaeli Basket U-15 için zor olmadı… mask
Kocaeli Basket U-15 için zor olmadı…
Kocaelispor’da hareket ve harekat zamanı mask
Kocaelispor’da hareket ve harekat zamanı
Akdeniz Oyunlarından 2 madalya mask
Akdeniz Oyunlarından 2 madalya
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit tramvayına ilk zam geldi! mask
İzmit tramvayına ilk zam geldi!
Türkiye, Kasım'da yeniden sandığa gidebilir mask
Türkiye, Kasım'da yeniden sandığa gidebilir
Yakalanınca "Karı mı satıyoruz, çekme kardeşim" diyerek tepki gösterdiler mask
Yakalanınca "Karı mı satıyoruz, çekme kardeşim" diyerek tepki gösterdiler
WiFi ile internete bağlananlar dikkat! Bugünden itibaren... mask
WiFi ile internete bağlananlar dikkat! Bugünden itibaren...
Davetliler fotoğraf çekince düğün iptal oldu mask
Davetliler fotoğraf çekince düğün iptal oldu
Cengiz Topel’den 3 bölgeye uçuş olabilir mask
Cengiz Topel’den 3 bölgeye uçuş olabilir

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL