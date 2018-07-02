Kocaeli Basket U-15 için zor olmadı…

AİLELERİ GURURLU

Bu yıl U-15 kızlarda şampiyon Kocaeli Basket, ikinci Güneş Gelişim, üçüncü ise Dereköy Gazanfer Bilge Spor Kulübü oldu. Aldıkları kupaların ardından basının karşısına gelen kız basketbolcuların mutlulukları yüzlerinden belli olurken, aileleri de tribünden sporcu çocuklarını alkışladı.