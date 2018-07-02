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Veri Merkezi davasında karar çıkmadı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gebze’de bulunan Turkcell Veri Merkezi’ni basarak iletişim kesme girişiminde bulundukları iddia edilen ve 15 kişinin yargılandığı davada sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sırasında Turkcell Gebze Veri Merkezi’ne giren 15 sanığın yargılanmasına Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. 10’u tutuklu 1’i firari bulunan 15 sanığın davasının görüldüğü duruşmada, daha önce meslekten ihraç edilen sanıklar, Gebze Eski Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Öz, üsteğmenler Arda Uzun ve Emrah Ercenik, teğmenler Bülent Coşkun, Mehmet Özen ve Suat Selçuk, astsubaylar Mahmut Kahveci ve Osman Horat, başçavuş Doğan Çeliktaş, eski öğretmen Vedat Çetin, tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu.

Avukat Demet Okutan Tütünoğlu ve Serpil Esma Şahin’in de Başbakanlık vekili olarak katıldığı davada meslekten ihraç edilen Albay S.T.’nin de ifadesi okundu. Okunan ifadede S.T.’nin darbe girişimi sırasında şehir dışında olduğunu belirttiği ifade edilerek, darbe girişiminin olduğunu duyduğunda görev yerine gittiğini ve veri merkezini basan şahısların, görev yerlerinde olmadığını belirttiği söylendi. Okunan ifadede S.T.nin sanıklardan firari Ümit İpek’in darbe girişiminden bir gün önce Turkcell Gebze Veri Merkezi’ne baskını yapan askerlere toplantı yaptığını belirtti kaydedildi. Ayrıca S.T.’nin ifadesinde Fetullahçı Terör Örgütü’nün Kocaeli yapılanmasının şemasının kendisinde olduğunu söylediği belirtildi.

S.T.’nin ifadesinin okunmasının ardından sanık avukatları, S.T’nin mahkeme heyeti huzurunda ifade vermesini isteyerek, söz konusu olan örgüt şemasının dava için önemli bir delil olabileceğini söyleyerek şemanın dava dosyasına eklenmesini talep ettiler.

İfadelerin okunmasının, avukat ve sanıkların taleplerinin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, S.T.’nin davada tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Tutuklu sanıklardan Abdulkadir Öz’ün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Gebze Kışlası önünde yaptığı konuşmaların olduğu görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesine karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, duruşmanın duruşmayı 26 Temmuz tarihine ertelenmesine karar verdi.

Bugün 13:59 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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