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Yeşilkent Semt Konağı’na BRONZ MADALYA verildi

Yeşilkent Mahallesi Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Bronz Madalya ile ödüllendirildi

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Başiskele Yeşilkent Mahallesi Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi kursiyerlerinin geçtiğimiz ay gerçekleştirdikleri resim sergisi ve kermesinden elde edilen 1500 TL’lik gelir, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışlanmıştı. Vakıf da Yeşilkent Mahallesi Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi’ni Bronz Madalya ile ödüllendirildi.

GÖNÜL BAĞI

“Bronz Madalya Beraatı’nda şu ifadelere yer verildi: “Milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle tarihi şan ve şerefle dolu olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin savaş gücünün arttırılmasına katkıda bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na yapmış olduğunuz ve Türk Ulusu ile Silahlı Kuvvetlerimiz arasındaki gönül bağının en güzel örneğini teşkil eden maddi ve manevi desteğinizden ötürü Vakfın bir şükran nişanesi olarak Bronz Madalya sunulmuştur.”

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