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Servetiye şehitleri dualarla anıldı

Kurutuluş Savaşı’nda kahramanlık gösteren Servetiye Cephesi Şehitleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Servetiye Köyü’nde düzenlenen Servetiye Cephesi Şehitleri Anma Programı’nda şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, çevre köy muhtarları ve vatandaşların katıldığı anma programında Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından konser de verildi. İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan anma programı Kuran-ı Kerim tilavetinin okunması ve şehitler için yapılan duanın ardından sona erdi.

KAHRAMANLIK DESTANI

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Servetiye Şehitleri Anma Programında yaptığı konuşmasında; “Servetiye Türk milletinin kahramanlık destanı yazdığı bir yerdir” dedi. Türk milletinin birlikte hareket ederek kazanamayacağı hiçbir mücadele olmadığını tarihin gösterdiğini belirten Başkan Vekili Özak, “Kurtuluş Savaşı’nın Türk milletinin dirayeti ile büyük zorluklarla kazanıldı. Bugün huzur içerisinde yaşıyorsak bunu vatanı, bayrağı, imanı uğruna şehit olanlara borçluyuz” dedi. Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, Servetiye Cephesi Şehitleri Anma Programını düzenleyen ve köyde Servetiye Cephesi’nde kullanılan eşyaların sergilendiği birde müze kuran Büyükşehir Belediyesine, Servetiye Cephesi’nde yaşanan kahramanlıkları yaşattığı için teşekkür etti.

MÜZEDE SERGİLENİYOR

Millî mücadeleye 145 gönüllü ile katılan ve 8 bin Yunan askerine karşı destan yazan Servetiye Cephesi köylüleri 1 yıl 3 ay 17 gün savunma yaparak, bir Yunan tümenini köylerine sokmadı. Bahçecik tepelerinde adeta destan yazdı. 1919-1921 yıllarında Servetiye Cephesi’nde yaşanan mücadeleden kalan tarihi değere sahip eşyalar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan müzede sergileniyor. Milli mücadele de kullanılan silahlar, Osmanlıca yazılmış belgeler, Kuran-ı Kerim ve daha birçok eser müzede sergileniyor.

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