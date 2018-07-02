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Sevindikli güreşlere hazır

Körfez’de bu yıl 4 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan yağlı güreşler öncesinde çalışmalar hızlandırıldı. Başkan İsmail Baran da Sevindikli Er Meydanı’nda yürütülen çalışmaları inceledi

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Körfez'de her yıl geleneksel olarak Altın Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen yağlı güreşler, Bu yıl 4 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sevindikli Er Meydanı da her sene olduğu gibi başpehlivanlara, ilçe halkına ve farklı illerden gelecek olan misafirlere ev sahipliği yapacak. Başkan Baran, bu önemli program öncesinde Sevindikli Er Meydanı’na geçti ve hazırlıkları yerinde inceledi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Başkan İsmail Baran da müsabakalara kadar çalışmaların tamamlanacağını belirterek, “Sevindikli Er Meydanı; Türkiye'nin farklı illerinden gelerek dualı çayıra ayak basmayı ve "bismillah" diyerek güreşme hayalini kuran binlerce pehlivanı ağırlayacak. Ata sporumuzu her yıl olduğu gibi bu sene de Körfezimizde yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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