BİLKAR’da başkan değişmedi

BİLKAR Genco Erkal Sahnesi’ndeki kongrede divan heyeti Tüm Emekli-Sen Gebze Şube Başkanı Cemil Yüksek, Bilal Öztürk ve Yasemin Pesen’den oluştu. BİLKAR Başkanı Serdar Dikkatli kooperatif olarak kültür ve sanatla yaşamın her alanında olmak gibi bir hedef ve amaçları olduğunu belirtip, “BİLKAR böylesi bir hedefi gerçekleştirirken merkezi, çoğulcu, iş birliğine açık bir faaliyet içerisinde olmak istiyor. BİLKAR, Gebze’ye özgü kültür sanat etkinlikleri oluşturuyor. Oluştururken yerel, ulusal, evrensel kültürlerle buluşmayı önüne koyuyor” dedi.
YÖNETİM KURULU
Serdar Dikkatli
Refik Köksal
Derya Ağdaş
Emek Nalbant
Fatih Erdaş
DENETLEME KURULU
Abbas Kırçıl
Aktan Uslu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz