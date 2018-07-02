BİLKAR’da başkan değişmedi

BİLKAR Genco Erkal Sahnesi’ndeki kongrede divan heyeti Tüm Emekli-Sen Gebze Şube Başkanı Cemil Yüksek, Bilal Öztürk ve Yasemin Pesen’den oluştu. BİLKAR Başkanı Serdar Dikkatli kooperatif olarak kültür ve sanatla yaşamın her alanında olmak gibi bir hedef ve amaçları olduğunu belirtip, “BİLKAR böylesi bir hedefi gerçekleştirirken merkezi, çoğulcu, iş birliğine açık bir faaliyet içerisinde olmak istiyor. BİLKAR, Gebze’ye özgü kültür sanat etkinlikleri oluşturuyor. Oluştururken yerel, ulusal, evrensel kültürlerle buluşmayı önüne koyuyor” dedi.

YÖNETİM KURULU

Serdar Dikkatli

Refik Köksal

Derya Ağdaş

Emek Nalbant

Fatih Erdaş

DENETLEME KURULU

Abbas Kırçıl

Aktan Uslu