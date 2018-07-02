Kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre Kocaeli'de sıcaklıklar önümüzdeki günlerde artış gösterecek. İlimizde bu hafta hava sıcaklıkları 31-34 derece arasında değişecek. Bugün ortalama 30 derece dolaylarında hissedilecek hava sıcaklığı yarın ise 34 dereceye kadar yükselecek. Yüzde 94 nemle birlikte hissedilen hava sıcaklığının 36-37 derecelere kadar çıkması bekleniyor. Kocaeli’de hava sıcaklığının çarşamba günü 33, perşembe günü 32 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Cuma ve cumartesi günleri ilimizde hava sıcaklılarının 31 derece hissedilmesi beklenirken nem oranı ise yüzde 90 ile 94 arasında değişim gösterecek.