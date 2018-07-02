Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre Kocaeli'de sıcaklıklar önümüzdeki günlerde artış gösterecek. İlimizde bu hafta hava sıcaklıkları 31-34 derece arasında değişecek. Bugün ortalama 30 derece dolaylarında hissedilecek hava sıcaklığı yarın ise 34 dereceye kadar yükselecek. Yüzde 94 nemle birlikte hissedilen hava sıcaklığının 36-37 derecelere kadar çıkması bekleniyor. Kocaeli’de hava sıcaklığının çarşamba günü 33, perşembe günü 32 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Cuma ve cumartesi günleri ilimizde hava sıcaklılarının 31 derece hissedilmesi beklenirken nem oranı ise yüzde 90 ile 94 arasında değişim gösterecek.
Bugün 14:34 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:37 TSİ )
Kavurucu sıcaklar geliyor
Yaklaşık iki haftadır yağışlı havaların etkisinde olan Kocaeli’yi kavurucu sıcaklar etkisi altına alacak. Bu hafta ilimizde hava sıcaklıkları 31-34 derece dolaylarında hissedilecek.
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Bugün 14:34 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz