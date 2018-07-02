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AKP Akşener iddiasına yanıt verdi

AKP Sözcüsü Ünal, Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği iddialarını yalanladı.

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği yönünde, özellikle basında iddialar yer aldığını belirtti.

"Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." ifadesini kullanan Ünal, "Hiçbir şekilde, bir başkan yardımcılığı teklifinin gitmesi diye bir durum gündeme gelmedi, konuşulmadı. Böyle bir şeyin söz konusu olması da gündemimize hiçbir zaman girmedi. Adeta basında, bazı köşelerde, medya organlarında bu tür haberlerin yayıldığını biz de görüyoruz." dedi.

Bugün 14:43 TSİ Ankara- Siyaset

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