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TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu

Sarıyer İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılan kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra TFF 2. Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı. Ali Düşmez “Futbol ailesi olarak daima birbirimize sarılmalıyız" dedi

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Kura çekiminde kulüp temsilcilerine seslenen TFF Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Ali Düşmez, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Ali Düşmez şöyle konuştu: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımın selamları ve hayırlı olsun dileklerini ileterek sözlerimize başlamak istiyorum. Futbolla ilgili yürüyüşümüz hep beraber sürüyor. Esasında kura çekimlerinde çeşitli vesilelerle şunu söylüyorum. Ben de sizlerin içinden geldim. Bütün sıkıntıları yaşaya yaşaya bu noktadayız. TFF yöneticisi olarak şunu samimiyetle söylemeliyim ki, Federasyon olarak neler yapabilirizin kavgası hiçbir zaman bu kadar yapılmamıştı. Hiçbir zaman 2. ve 3. Lig bu kadar gündem olmamıştı. Tabii ki bu ailenin pastasını büyütmek Futbol Federasyonu'nun lokomotif işi, bizim görevimiz. Bu aile istediğimiz yerlere ancak hep beraber hareket ederek ulaşabilir. Oluşturduğumuz kamuoyunda samimi olmamızın çok büyük önemi var. Birbirimize sarılmalıyız. Çok şükür hepimiz samimiyiz. Ben değil bizi ilgilendiren işlerde emre amadeyiz. 

BİZ BİR BÜTÜNÜZ

Özellikle bu yönetimde alt liglerden sorumlu insan olarak şunun altını çizmek istiyorum. Hiç olmayan, hayal edilemeyen işler 2 ve 3. liglerde var. Ama yeterli mi değil, daha iyisini yapmamız, şartları daha da genişletmemiz lazım. Futbol ailesi bir bütün. Bu ailenin tamamı güçlü olmalı. Belki görülmüyor ama biz Federasyon olarak her işin adaletli yürümesi adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bakın VAR teknolojisi dünya ile birlikte bizde de geliyor. Olayı hakem hatasına entegre etmemek gerekiyor. Amatör kümeden en üst lige kadar hakem hatası konuşuyoruz ama Dünya Kupası'nda da görüyorsunuz, hatalar olabiliyor. 2. ve 3. Lig'le özellikle ilgilendiğimizi bilin. Hak edenin kazandığı bir sezon diliyorum. Kuralar herkese hayırlı olsun.

Bugün 15:27 TSİ - Spor

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