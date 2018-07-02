Gam Gam Hüseyin tüm ilçeyi yasa boğdu

Gölcük'te yaşayan 43 yaşındaki down sendromlu Hüseyin Yıldırım hayatını kaybetti. Tüm ilçe tarafından sevilen ve Gam Gam Hüseyin adı ile tanınan Yıldırım, göz yaşları içinde toprağa verildi. Yıldırım için öğle namazına müteakiben Gölcük Kavaklı Camii’nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda vatandaş katılım gösterirken, ilçe protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri de törende yer aldı.
Öğle namazına takiben kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Yıldırım, Hasaneyn Köyü Mezarlığı’na gözyaşları içinde toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz