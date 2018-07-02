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Gam Gam Hüseyin tüm ilçeyi yasa boğdu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde hayatını kaybeden down sendromlu Hüseyin Yıldırım, toprağa verildi. Tüm ilçe tarafından sevilen Yıldırım, gözyaşları içinde uğurlandı.

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Gölcük'te yaşayan 43 yaşındaki down sendromlu Hüseyin Yıldırım hayatını kaybetti. Tüm ilçe tarafından sevilen ve Gam Gam Hüseyin adı ile tanınan Yıldırım, göz yaşları içinde toprağa verildi. Yıldırım için öğle namazına müteakiben Gölcük Kavaklı Camii’nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda vatandaş katılım gösterirken, ilçe protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri de törende yer aldı.

Öğle namazına takiben kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Yıldırım, Hasaneyn Köyü Mezarlığı’na gözyaşları içinde toprağa verildi.

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