2. ve 3.Lig grupları TAMAM!

Kocaeli Birlikspor ile Gebzespor ise 17 takımlı 1.Grup’ta yer alırken, 3.Lig 2.Grup’ta hiçbir Kocaeli takımı bulunmuyor. 2.Lig ekimiz Darıca kırmızı Grup’ta yer aldı. Fikstür iki hafta sonra çekilecek, ligler 1 Eylül’de start alacak

YÖNETİCİLERDEN YOĞUN İLGİ…

TFF 2. ve 3.Lig 2018-2019 sezonu kuraları dün İstanbul İstinye Amatörevi’nde çekildi. Kura çekimine 2.Lig takımı Darıca adına başkan Mücahid Vural, 3.Lig takımları Kocaelispor adına kulüp müdürü İlker Uzel ve yönetici Hakan Göksu, Kocaeli Birlikspor adına Gökhan Terci ve Çağrı Alparslan, Gölcükspor adına Temel Erten ve Murat Ağacan, Gebzespor adına Başkan Abbar Sır katıldı.

TARİH TEKERRÜR ETTİ…

İki sezon önce aynı lig ve grupta yer alan Gölcükspor ile Kocaelispor, yine aynı gruba düştü. İki sezon önce Play-Off’a yükselmek için adeta final niteliğinde maça çıkan Gölcükspor ve Kocaelispor’da, Kocaeli ekibi Play-Of’a yükselmiş ve Altay ile 2.Lig’e yükselme finalinde penaltılarla kaybetmişti. Gölcükspor ise Play-Off’a çıkamamıştı. İki takım yine aynı grupta eşleşti. Kocaelispor ve Gölcükspor’un yer aldığı grupta, 24 Erzincan, Diyarbekir, Çorum Belediye, Karacabey Birlik, Muğla ve Cizre gibi daha önce karşılaştığımız tanıdık takımlar var.

KOCAELİ BİRLİK VE GEBZE 3.LİG 1.GRUP’TA …

Sinoplu iş adamı Hamit maden’e satılan adı Körfezspor olarak değiştirilen, ancak ismi tescil edilmediği için fikstürde Kocaeli Birlikspor adıyla yer alan, 2.Lig’den düşen Yeşil Siyahlı yeni 3.Lig ekibi ise 1.Grup’ta yer aldı. Yıllar sonra yeniden 3.Lig’e dönen Gebzespor da, Birlik ile aynı gruba düştü. Bu grup 17 takımdan oluşurken, diğer iki grup 18 takımdan kuruldu. Bu durumda Gebzespor ve Kocaeli Birlikspor, bir devrede birer hafta maç yapmayacaklar, bay geçecekler.

3.LİG 1.GRUP

ARTVİN HOPA

BATMAN PETROL

B.Ç.MECE TEPECİK

DÜZYURTSPOR

ERBAASPOR

ERGENE VELİMEŞE

ERZİN BELEDİYE

GEBZESPOR

KOCAELİ BİRLİK

KOZAN BELEDİYE

NAZİLLİ BEL.

NEVŞEHİRSPOR

SİLİVRİSPOR

Ş.URFA KARAKÖPRÜ

ŞİLE YILDIZ

TİRE 1922 SPOR

YOMRASPOR

3.LİG 2.GRUP

ADIYAMAN 1954

ALİBEYKÖYSPOR

BERGAMA BEL.

ÇATALCASPOR

DÜZCESPOR

ELAZİZ BEL.

EROKSPOR A.Ş.

KAŞIYAKA

KEMERSPOR 2003

KIRŞEHİR BELEDİYE

KIZILCABÖLÜK

OFSPOR A.Ş.

OSMANİYE FK

PAZARSPOR

SULTANBEYLİ BEL.

VAN B.ŞEHİR B.

YENİALTINDAĞ B.

YENİ ORDUSPOR

3.LİG 3.GRUP

1961 TRABZON

ANADOLU BAĞCILAR FK

ANAGOLD 24ERZİNCAN

ANKARA ADLİYE

BAYBURT GOİ

BUCASPOR

CİZRESPOR

ÇORUM BEL.

DİYARBEKİR A.Ş.

FATSA BELEDİYE

GÖLCÜKSPOR

HALİDE EDİP ADIVAR

KARACABEY BİRLİK

KOCAELİSPOR

MUĞLASPOR

PAYASSPOR

SERİK BELEDİYE

TURGUTLUSPOR