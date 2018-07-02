2. ve 3.Lig grupları TAMAM!

Kocaeli Birlikspor ile Gebzespor ise 17 takımlı 1.Grup’ta yer alırken, 3.Lig 2.Grup’ta hiçbir Kocaeli takımı bulunmuyor. 2.Lig ekimiz Darıca kırmızı Grup’ta yer aldı. Fikstür iki hafta sonra çekilecek, ligler 1 Eylül’de start alacak
YÖNETİCİLERDEN YOĞUN İLGİ…
TFF 2. ve 3.Lig 2018-2019 sezonu kuraları dün İstanbul İstinye Amatörevi’nde çekildi. Kura çekimine 2.Lig takımı Darıca adına başkan Mücahid Vural, 3.Lig takımları Kocaelispor adına kulüp müdürü İlker Uzel ve yönetici Hakan Göksu, Kocaeli Birlikspor adına Gökhan Terci ve Çağrı Alparslan, Gölcükspor adına Temel Erten ve Murat Ağacan, Gebzespor adına Başkan Abbar Sır katıldı.
TARİH TEKERRÜR ETTİ…
İki sezon önce aynı lig ve grupta yer alan Gölcükspor ile Kocaelispor, yine aynı gruba düştü. İki sezon önce Play-Off’a yükselmek için adeta final niteliğinde maça çıkan Gölcükspor ve Kocaelispor’da, Kocaeli ekibi Play-Of’a yükselmiş ve Altay ile 2.Lig’e yükselme finalinde penaltılarla kaybetmişti. Gölcükspor ise Play-Off’a çıkamamıştı. İki takım yine aynı grupta eşleşti. Kocaelispor ve Gölcükspor’un yer aldığı grupta, 24 Erzincan, Diyarbekir, Çorum Belediye, Karacabey Birlik, Muğla ve Cizre gibi daha önce karşılaştığımız tanıdık takımlar var.
KOCAELİ BİRLİK VE GEBZE 3.LİG 1.GRUP’TA …
Sinoplu iş adamı Hamit maden’e satılan adı Körfezspor olarak değiştirilen, ancak ismi tescil edilmediği için fikstürde Kocaeli Birlikspor adıyla yer alan, 2.Lig’den düşen Yeşil Siyahlı yeni 3.Lig ekibi ise 1.Grup’ta yer aldı. Yıllar sonra yeniden 3.Lig’e dönen Gebzespor da, Birlik ile aynı gruba düştü. Bu grup 17 takımdan oluşurken, diğer iki grup 18 takımdan kuruldu. Bu durumda Gebzespor ve Kocaeli Birlikspor, bir devrede birer hafta maç yapmayacaklar, bay geçecekler.
3.LİG 1.GRUP
ARTVİN HOPA
BATMAN PETROL
B.Ç.MECE TEPECİK
DÜZYURTSPOR
ERBAASPOR
ERGENE VELİMEŞE
ERZİN BELEDİYE
GEBZESPOR
KOCAELİ BİRLİK
KOZAN BELEDİYE
NAZİLLİ BEL.
NEVŞEHİRSPOR
SİLİVRİSPOR
Ş.URFA KARAKÖPRÜ
ŞİLE YILDIZ
TİRE 1922 SPOR
YOMRASPOR
3.LİG 2.GRUP
ADIYAMAN 1954
ALİBEYKÖYSPOR
BERGAMA BEL.
ÇATALCASPOR
DÜZCESPOR
ELAZİZ BEL.
EROKSPOR A.Ş.
KAŞIYAKA
KEMERSPOR 2003
KIRŞEHİR BELEDİYE
KIZILCABÖLÜK
OFSPOR A.Ş.
OSMANİYE FK
PAZARSPOR
SULTANBEYLİ BEL.
VAN B.ŞEHİR B.
YENİALTINDAĞ B.
YENİ ORDUSPOR
3.LİG 3.GRUP
1961 TRABZON
ANADOLU BAĞCILAR FK
ANAGOLD 24ERZİNCAN
ANKARA ADLİYE
BAYBURT GOİ
BUCASPOR
CİZRESPOR
ÇORUM BEL.
DİYARBEKİR A.Ş.
FATSA BELEDİYE
GÖLCÜKSPOR
HALİDE EDİP ADIVAR
KARACABEY BİRLİK
KOCAELİSPOR
MUĞLASPOR
PAYASSPOR
SERİK BELEDİYE
TURGUTLUSPOR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz