Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 16:51 TSİ- Spor ( G : Bugün 17:18 TSİ )

2. ve 3.Lig grupları TAMAM!

Tarih tekerrürden ibarettir derler. Önceki sezon 3.Lig 3.Grup’ta Play-Off’a yükselme mücadelesi veren Kocaelispor ile Gölcükspor, bir sezon aradan 2018-2019 sezonunda da aynı grupta yer aldı.

mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Birlikspor ile Gebzespor ise 17 takımlı 1.Grup’ta yer alırken, 3.Lig 2.Grup’ta hiçbir Kocaeli takımı bulunmuyor. 2.Lig ekimiz Darıca kırmızı Grup’ta yer aldı. Fikstür iki hafta sonra çekilecek, ligler 1 Eylül’de start alacak

 

YÖNETİCİLERDEN YOĞUN İLGİ…

TFF 2. ve 3.Lig 2018-2019 sezonu kuraları dün İstanbul İstinye Amatörevi’nde çekildi. Kura çekimine 2.Lig takımı Darıca adına başkan Mücahid Vural, 3.Lig takımları Kocaelispor adına kulüp müdürü İlker Uzel ve yönetici Hakan Göksu, Kocaeli Birlikspor adına Gökhan Terci ve Çağrı Alparslan, Gölcükspor adına Temel Erten ve Murat Ağacan, Gebzespor adına Başkan Abbar Sır katıldı.

 

TARİH TEKERRÜR ETTİ…

İki sezon önce aynı lig ve grupta yer alan Gölcükspor ile Kocaelispor, yine aynı gruba düştü. İki sezon önce Play-Off’a yükselmek için adeta final niteliğinde maça çıkan Gölcükspor ve Kocaelispor’da, Kocaeli ekibi Play-Of’a yükselmiş ve Altay ile 2.Lig’e yükselme finalinde penaltılarla kaybetmişti. Gölcükspor ise Play-Off’a çıkamamıştı. İki takım yine aynı grupta eşleşti. Kocaelispor ve Gölcükspor’un yer aldığı grupta, 24 Erzincan, Diyarbekir, Çorum Belediye, Karacabey Birlik, Muğla ve Cizre gibi daha önce karşılaştığımız tanıdık takımlar var.

 

KOCAELİ BİRLİK VE GEBZE 3.LİG 1.GRUP’TA …

Sinoplu iş adamı Hamit maden’e satılan adı Körfezspor olarak değiştirilen, ancak ismi tescil edilmediği için fikstürde Kocaeli Birlikspor adıyla yer alan, 2.Lig’den düşen Yeşil Siyahlı yeni 3.Lig ekibi ise 1.Grup’ta yer aldı. Yıllar sonra yeniden 3.Lig’e dönen Gebzespor da, Birlik ile aynı gruba düştü.  Bu grup 17 takımdan oluşurken, diğer iki grup 18 takımdan kuruldu. Bu durumda Gebzespor ve Kocaeli Birlikspor, bir devrede birer hafta maç yapmayacaklar, bay geçecekler.

3.LİG 1.GRUP

ARTVİN HOPA

BATMAN PETROL

B.Ç.MECE TEPECİK

DÜZYURTSPOR

ERBAASPOR

ERGENE VELİMEŞE

ERZİN BELEDİYE

GEBZESPOR

KOCAELİ BİRLİK

KOZAN BELEDİYE

NAZİLLİ BEL.

NEVŞEHİRSPOR

SİLİVRİSPOR

Ş.URFA KARAKÖPRÜ

ŞİLE YILDIZ

TİRE 1922 SPOR

YOMRASPOR

 

 

3.LİG 2.GRUP

 

ADIYAMAN 1954

ALİBEYKÖYSPOR

BERGAMA BEL.

ÇATALCASPOR

DÜZCESPOR

ELAZİZ BEL.

EROKSPOR A.Ş.

KAŞIYAKA

KEMERSPOR 2003

KIRŞEHİR BELEDİYE

KIZILCABÖLÜK

OFSPOR A.Ş.

OSMANİYE FK

PAZARSPOR

SULTANBEYLİ BEL.

VAN B.ŞEHİR B.

YENİALTINDAĞ B.

YENİ ORDUSPOR

 

3.LİG 3.GRUP

 

1961 TRABZON

ANADOLU BAĞCILAR FK

ANAGOLD 24ERZİNCAN

ANKARA ADLİYE

BAYBURT GOİ

BUCASPOR

CİZRESPOR

ÇORUM BEL.

DİYARBEKİR A.Ş.

FATSA BELEDİYE

GÖLCÜKSPOR

HALİDE EDİP ADIVAR

KARACABEY BİRLİK

KOCAELİSPOR

MUĞLASPOR

PAYASSPOR

SERİK BELEDİYE

TURGUTLUSPOR

 

Bugün 16:51 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Orhan Görsen: Bu yıl Kocaelispor’un yılı olsun   mask
Orhan Görsen: Bu yıl Kocaelispor’un yılı olsun  
Gönlümüze göre olsun !.. mask
Gönlümüze göre olsun !..
Kocaelispor’da hareket ve harekat zamanı mask
Kocaelispor’da hareket ve harekat zamanı
Ufuk Çam: Fedakarlık yapmalıyız mask
Ufuk Çam: Fedakarlık yapmalıyız
Kocaeli Basket U-15 için zor olmadı… mask
Kocaeli Basket U-15 için zor olmadı…
Karamürsel gençleri kupa ve madalyaya  doymuyor !.. mask
Karamürsel gençleri kupa ve madalyaya  doymuyor !..
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit tramvayına ilk zam geldi! mask
İzmit tramvayına ilk zam geldi!
Türkiye, Kasım'da yeniden sandığa gidebilir mask
Türkiye, Kasım'da yeniden sandığa gidebilir
Yakalanınca "Karı mı satıyoruz, çekme kardeşim" diyerek tepki gösterdiler mask
Yakalanınca "Karı mı satıyoruz, çekme kardeşim" diyerek tepki gösterdiler
WiFi ile internete bağlananlar dikkat! Bugünden itibaren... mask
WiFi ile internete bağlananlar dikkat! Bugünden itibaren...
Davetliler fotoğraf çekince düğün iptal oldu mask
Davetliler fotoğraf çekince düğün iptal oldu
Tüysüz kardeşler birbirine düştü mask
Tüysüz kardeşler birbirine düştü

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL