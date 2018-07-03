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Dilovası'nda kötü koku sorunu çözüldü

Dilovası'nda bir arıtma merkezinden kaynaklanan ve yaklaşık 10 gün süren kötü koku sorunu, mahalle halkının tepkisi, yetkililerin devreye girmesi ile çözüldü. Diliskelesi Mahallesi Muhtarı Mehmet Özay bir ilaç firmasından arıtma tesisine verilen atık nedeniyle kaynaklanan koku sorununun, yetkililerin devreye girmesiyle ortadan kalktığını söyledi.

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Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren birçok fabrikanın atıklarının arıtıldığı tesisten, iddiaya göre, bir ilaç firmasından getirilen atıkların arıtılması sırasında kapasite aşımı yapıldığı için kötü koku yayılmaya başladı. 1 hafta boyunca devam eden kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinlerinin dün arıtma tesisi önünde yaptıkları eylemin ardından, yetkililer devreye girdi. Kötü koku sorunu bu sabah giderildi.

Artık mahallelerinde kötü koku kalmadığını söyleyen Diliskelesi Mahallesi Muhtarı Mehmet Özay, "Yaklaşık 10 gündür mahallemizde koku vardı ve vatandaşlar bu konudan çok şikayetçiydiler. Bizler bu konuyu yetkililere ilettik. Rüzgarın da etkisiyle bu koku bölgemizde çok yayılmıştı. Kokunun yayıldığı arıtma tesisinden Cumartesi günü itibarıyla kokunun gelmeyeceği söylenmişti. Fakat Pazar günü de koku oluşunca arıtma tesisinin önüne gittik. Bu kokunun çözüme kavuşmasını talep etmiştik. Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin ve yetkililer durumun takipçisi oldular. Arıtma tesisinde yaklaşık 224 adet fabrikanın atıkları burada temizleniyor. Gebze bölgesindeki bir fabrikanın gönderdiği atıklardan kaynaklandığını öğrendik. Son verilen deşarj nedeniyle bu kokunun oluştuğu söylendi. Şu an itibarıyla koku temizlendi, sorun çözüldü ve şu anda mahallelerimizde kötü koku yok oldu. Kaymakamımız Sayın Valimizle görüştü ve bu kokunun bir daha olmayacağını bizlere söyledi" dedi.

'GİDECEK YERİM YOK'

Yaklaşık 43 yıldır Dilovası'nda yaşadığını söyleyen Alaattin Eker (70), "Sık sık kötü kokular hissediyoruz. Buranın havası da çok kirli. Ya fabrikaları kaldırsınlar ya da bizim yaşam güvencemizi garantilesinler, çoluğumuz var çocuğumuz var. Dilovası'nda yaşayan insanların yüzde 70'i kanser. Benim buradan gitme şansım olsa giderim ama gidecek yerim yok. Burada köhne bir Körfezi bulduk buraya da çaresizlikten geldik, eğer böyle olacağını bilseydik gelir miydik. Yetkililer buradaki çevre sorunlarına sahip çıksınlar" diye konuştu.

'SANAYİCİLER İNSANLARIN YAŞAM HAKLARINA SAYGI DUYMALILAR'

Diliskelesi Amatör Balıkçılar Dernek Başkanı Hüseyin Elibol da "Maalesef 10 gündür buradaki kokuyu çekiyorduk. İl Çevre Müdürlüğü'ne şikayette bulunduk. Hangi fabrikadan geldiğini tespit ettiler. Cumartesi günü gelmeyeceğini söylediler ama Cumartesi günü de koku devam edince tesisin önüne gittik. Kokunun giderilmesini istedik. Kaymakamımız devreye girerek sorunu çözdüler. Şu an koku kalmadı. Arıtma tesisinden bazen Dilderesi'ne de bırakılıyor. Biz balık tutarken denizdeki kirlenmeyi görebiliyoruz. Burada balık tutulacak konum kalmadı. Biz sanayiciye karşı değiliz ama sanayicinin buradaki yaşayan insanların yaşam hakkına saygı duymasını istiyoruz. Yetkililerden, buradaki çevre felaketleriyle ilgili önlem almalarını istiyoruz" dedi.

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