Eskişehir'de yürütülmekte olan Hipper A.Ş. soruştuması kapsamında şirketin yüzde 49 ortağı olduğu iddia edilen Sadun Kaya, 19 Haziran tarihinde Kocaeli'de gözaltına alındı. 'Turcoin'in yaratıcısı Sadun Kaya ile ilgili Kocaeli'de yürütülen soruşturma kapsamında ise Kaya'nın 'Anafis Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.' isimli diğer şirketi de incelemeye alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro'nun yürüttüğü soruşturmada iş yerlerinde arama yapıldı. Polis, 'Turcoin' sisteminin nasıl işlediğini inceledi. Sadun Kaya ile birlikte 4 kişi daha gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 5 kişi bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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Turcoin soruşturmasında 5 kişi adliyede
Kocaeli'de, yerli kripto para 'Turcoin' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'Turcoin' in yaratıcısı Sadun Kaya ile birlikte 5 kişi adliyeye sevk edildi.
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