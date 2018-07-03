Eskişehir'deki soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Muhammet Satıroğlu, adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Kocaeli'de devam eden soruşturma kapsamında Muhammet Satıroğlu da gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen Sadun Kaya ile Muhammet Satıroğlu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.
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Turcoin soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
Kocaeli'de yerli kripto para 'Turcoin' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'Turcoin' in yaratıcısı Sadun Kaya ile Hipper A.Ş.'den ortağı olan Muhammet Satıroğlu tutuklandı.
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