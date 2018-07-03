Turcoin soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'deki soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Muhammet Satıroğlu, adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Kocaeli'de devam eden soruşturma kapsamında Muhammet Satıroğlu da gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen Sadun Kaya ile Muhammet Satıroğlu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.