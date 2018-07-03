KTO Böke'nin yeniden gelmesini istiyor

Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve il yönetim kurulu üyelerini partinin il binasında ziyaret etti. KTO Başkanı Recep Öztürk, 24 Haziran seçimleri öncesinde CHP Parti Meclisi (PM) üyesi İzmir Milletvekili ekonomist Selin Sayek Böke’nin katılımı ile CHP İl Örgütü tarafından yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

BÖKE’NİN TEKRAR GELMESİNİ İSTİYORUZ

Öztürk, “Sayın Selin Sayek Böke’nin katılımı ile gerçekleştirdiğiniz ziyaretten tüm yöneticilerimiz ve üyelerimiz çok memnun kaldı. Bu toplantının tekrar edilmesini ve Sayın Selin Sayek Böke’nin ekonomi üzerine KTO’da bir konferans vermesini istiyoruz” dedi. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise yapılan ziyaretin kendileri içinde oldukça verimli geçtiğini belirterek, PM üyesi Selin Sayek Böke’nin katılımı ile en kısa zamanda yeni bir toplantı düzenlenmesi için program oluşturacaklarını söyledi.