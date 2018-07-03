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Turgay Tüysüz, olayda amcasını suçladı

Kocaeli TV Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Tüysüz, amcası Cemalettin Tüysüz’ün sebep olduğu mağduriyetleri gidermek ve zararları tazmin etmekten kaçma çabası içinde olduğunu açıkladı

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Dünkü gazetemizde “Tüysüz kardeşlerin Kocaeli TV kavgası” başlıklı haberde Sarraf Tüysüzlerin sahibi Cemalettin Tüysüz’ün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu yazdık. Sarraf Tüysüzler davası ile ilgili hemen her gün yeni bir gelişme yaşanmaya başladı. Firmanın kapatılmasının ardından toplam 636 vatandaş, alacaklı olduklarını belirterek firma hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve ardından başlayan mahkeme sürecinde Tüysüz ailesinden isimlerin yer aldığı şahıslar tutuklanmış, daha sonra ise serbest bırakılmıştı. 

TARTIŞMA YAŞANIYORDU

Yaşananlar içinde en çok dikkat çeken ise Cemalettin Tüysüz’ün yaptığı açıklama ile Kocaeli TV’nin de şirketleri bünyesinde olduğu, sorumluluk kabul etmeyen Turgay Tüysüz’ün de borçlarına ortak olduğunu ileri sürdü. Ancak Turgay Tüysüz ise konu hakkındaki açıklamasında Kocaeli TV’nin bağlı olduğu şirketin borçlarla ilgili en küçük bir ilgisinin bulunmadığını, konunun kendisini ilgilendirmediğini ifade etti. 

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bu yaşananlar ve devam eden dava süreci sonrasında ise Cemalettin Tüysüz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikayet ile Kocaeli TV ile ilgili olarak yeğeni Turgay Tüysüz ve FETÖ sanığı Şenol Çiçek’in de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Tüysüz dilekçesinde şahısların dolandırıcılık ve tehdit suçlarını işlediklerini öne sürdü. 

“MAHKEMECE AKLANDIK”

Konu hakkında karşı hamle ise Kocaeli TV cephesinden geldi. Yazılı bir açıklama yapan Turgay Tüysüz, mesele ile ilgili olarak davanın sonuçlandığını ve şüpheli olan isimlerin mahkemece aklandığını ileri sürdü. 

TURGAY TÜYSÜZ’ÜN AÇIKLAMASI

“02.07.2018 tarihli Kocaeli Gazetesi’nde yer alan “Tüysüz kardeşlerin Kocaeli TV kavgası” başlıklı haber, içeriği itibariyle hakikate aykırı olup Sarraf Tüysüzler Altın ve Mücevharat Ltd. Şti. yetkilisi Cemalettin Tüysüz’ün sebep olduğu mağduriyetleri gidermek ve zararları tazmin etmekten kaçma çabasının bir ürünü olarak değerlendirilmektedir. Haber içeriğinde anlatılanların aksine mağduriyet ve zarara neden olmayan kişiler yapılan yargılama neticesinde aklanmıştır. Bu süreçte gerek şahsımın gerekse Kocaeli TV'nin yaşananlarla alakası olmadığı da açığa çıkmıştır.

Kocaeli TV üzerinden yürütülmek istenen algı operasyonunun varmak istediği tek hedefin faillerin borçtan kurtulma niyeti olduğunu bir kez daha vurgular, bu tür bir dezenformasyona sebep olan tüm kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

Bugün 09:22 TSİ - Gündem

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