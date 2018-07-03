Işık, 24 Haziran seçimlerindeki başarılarından dolayı Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Karamürsel Merkez Camisi'nde Hasan Akbağ'ın (61) cenaze namazına katılan Işık, daha sonra ilçedeki esnafların iş yerlerini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.
Bugün 09:31 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 09:32 TSİ )
Işık'tan AKP Karamürsel'e ziyaret
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AKP Karamürsel İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz