Işık'tan AKP Karamürsel'e ziyaret

Işık, 24 Haziran seçimlerindeki başarılarından dolayı Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Karamürsel Merkez Camisi'nde Hasan Akbağ'ın (61) cenaze namazına katılan Işık, daha sonra ilçedeki esnafların iş yerlerini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.