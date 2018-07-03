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Bugün 09:51 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:38 TSİ )

Zeytinoğlu, dış ticaret rakamlarını değerlendirdi

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan haziran ayı geçici dış ticaret verilerine göre ihracatın yüzde 1.2 azalarak 12 milyar 970 milyon dolar ithalatın yüzde 3.6 azalarak 18 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşmesine ilişkin değerlendirme yaptı

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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan haziran ayı geçici dış ticaret verilerine göre ihracatın yüzde 1.2 azalarak 12 milyar 970 milyon dolar ithalatın yüzde 3.6 azalarak 18 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşmesine ilişkin değerlendirme yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu dış ticaret rakamlarındaki bu gerilemenin geçici olmasını temenni etti. Önümüzdeki dönem seçim süreci kaynaklı belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte ekonomimizde canlanma yaşanacağını ve ihracatımızın da artışlar yönünde hız kazanacağını düşünüyoruz. dedi.

Zeytinoğlu 5.5 milyar dolar ile son bir yılın en düşük seviyesinde gerçekleşen dış ticaret açığına ilişkin değerlendirmesinde İthalatın hız kesmesiyle birlikte dış ticaret açığının da gerilediğini görüyoruz. Bunun cari açığa da olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. dedi.

Yılın ilk yarısını değerlendiren Zeytinoğlu Ocak-haziran döneminde geçen yıla göre ihracatımız yüzde 6.3 ithalatımız ise yüzde 13.5 oranında arttı. Aynı dönemde yatırım malları ithalatındaki artış oranı ise yüzde 8.5. Bu kalemdeki artışları önemsiyoruz. Önümüzdeki dönem ekonominin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlara hız verilerek enflasyonun ve faizin gerilemesiyle birlikte yatırımların da artacağını ve ihracatımıza olumlu katkı sunacağını bekliyoruz. dedi.

Bugün 09:51 TSİ - Ekonomi

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