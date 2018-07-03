Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:14 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:35 TSİ )

Memur ve emeklinin zam farkı belli oldu

TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Son dakika habere göre, açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Peki emekli, memur ve sözleşmeli personelin Temmuz enflasyon zam oranı ne kadar oldu? İşte emekli ve memur zammında son durum...

mask
Büyütmek için resme tıklayın

TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon beklenenin üzerinde aylık yüzde 2,61 artış gösterdi.

6 aylık rakamların açıklanması sonrası memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı da belli oldu. TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak kaydedildi.

Sene başında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri zamdan yüzde 5,17 puan fazla olan enflasyon farkını temmuz ayında alacak. Temmuzda yansıtılacak toplam zam enflasyon farkı ve artı olarak daha önce kararlaştırılan yüzde 3,5 olacak. Yani maaşlar yüzde 9'a yakın zamlanmış olacak.

Bugün 10:14 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İzmit tramvayına ilk zam geldi! mask
İzmit tramvayına ilk zam geldi!
Milyonluk iki arsa satışa çıktı mask
Milyonluk iki arsa satışa çıktı
Cengiz Topel’den 3 bölgeye uçuş olabilir mask
Cengiz Topel’den 3 bölgeye uçuş olabilir
Sigaraya iki zam, bir indirim! mask
Sigaraya iki zam, bir indirim!
Kredi kartı kullananlar bu habere dikkat! mask
Kredi kartı kullananlar bu habere dikkat!
Sanayi kenti ihracatta hız kesmedi mask
Sanayi kenti ihracatta hız kesmedi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Yakalanınca "Karı mı satıyoruz, çekme kardeşim" diyerek tepki gösterdiler mask
Yakalanınca "Karı mı satıyoruz, çekme kardeşim" diyerek tepki gösterdiler
Tüysüz kardeşler birbirine düştü mask
Tüysüz kardeşler birbirine düştü
Davetliler fotoğraf çekince düğün iptal oldu mask
Davetliler fotoğraf çekince düğün iptal oldu
Kavurucu sıcaklar geliyor mask
Kavurucu sıcaklar geliyor
Sigaraya iki zam, bir indirim! mask
Sigaraya iki zam, bir indirim!
İnce'den yeni parti ve adaylık açıklaması mask
İnce'den yeni parti ve adaylık açıklaması

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL