İzmit, bu kez Leyla için haykıracak

Biz İzmit'iz Platformu Kurucusu Hüseyin Erol, Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan, dün 18 gün sonra ise cesedi bulunan CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir'in yeğeni Leyla Aydemir için eylem yapmaya davet etti. Hüseyin Erol, yarın saat 19.00'de Yeni Kent Meydanı'na (Eski valilik alanı) aramızda ol ki sesimiz daha gür çıksın diyerek sosyal medya hesabı üzerinden tüm İzmitlilere açık çağrıda bulundu.

Hüseyin Erol'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

İZMİT YAŞAYANLARINA AÇIK ÇAĞRIM...



Minicik bedenleri, bu güzel gülüşleri ve gelecek hayallerini öldüren canilere karşı haykırmak ve lanetlemek için yarın (4 Temmuz 2018) saat 19:00'da, yeni kent meydanında(eski valilik alanı) bir araya geliyoruz. Tüm sivil toplum örgütlerini, kent yaşayanlarını, esnafını, işçisini ve memurunu aramızda görmek istiyoruz. Aramızda ol ki sesimiz daha gür çıksın. Sen yoksan, bir eksiğiz. Unutma. Erteleme. Çık gel.