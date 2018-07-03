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Başaran: Çocukları korumak asli görevimiz

Türkiye’yi yasa boğan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ve 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın ölümü hakkında yazılı basın açıklaması yapan CHP İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Arda Başaran, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz, yaşama sebebimiz, her şeyimizdir. Onları koruyup kollamak hepimizin asli görevidir” dedi.

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Ağrı’da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir (4) ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan ve geçtiğimiz gün cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara için yazılı basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada CHP İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Arda Başaran, “Son günlerde almış olduğumuz acı haberler hepimizi derinden yaralamaktadır. İnsanlıktan nasibini almamış şerefsizlerin sapkın düşüncelerinin kurbanı olan minik bedenler ellerimizden kayıp gitmiş, birer melek olmuşlardır. Başta anne-babaları olmak üzere hepimize sabırlar diliyor, bu sapık zihniyetlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

DEVLET OLARAK ÖNLEM ALMALIYIZ

Çocuklarımız bizim geleceğimiz, yaşama sebebimiz, her şeyimizdir diyen Başaran, “Onları koruyup kollamak hepimizin asli görevidir. Onları topluma faydalı birer birey olarak yetiştirmek başta ailenin ve devletin temel amacı olmalıdır. Çocuklarımızı annelerinin-babalarının yanında olmaları gereken yaşlarda tarikat yurtlarına mahkum etmemeliyiz, devlet olarak bunun önlemini almalıyız. Bu ülkede artık çocuk gelin vakalarının gündeme gelmesi söz konusu bile olmamalıdır. Çocuklarımızın adını ölümle yanyana getirmemeliyiz, çocuklarımıza savaştan değil barıştan bahsetmeliyiz. Çocuklarımızı şehitliğe değil öğretmenliğe, doktorluğa özendirmeliyiz. Çocuklarımızın sokaklarda rahatça oynayabileceği alanlar yaratmalıyız” dedi.

HEPİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Başaran, “Bu ülkenin Suriyeli sözde mültecilere ayıracak kaynakları varsa her mahalleye her sokağa güvenlik güçleri, mahalle bekçileri koyacak kadar da kaynağı vardır. Çocukların parklarda, bahçelerde dilediği gibi oynayamadığı devletler Ortadoğu'daki ölü devletlerdir ve bizim ülkemiz bu kategoride olmayı asla hak etmemektedir. Bir an evvel çocuklarımızın çocukluklarını özgürce yaşayacakları ortamın tesisi için gerekli adımlar atılmasını temenni ediyoruz. Hepimizin tekrar başı sağolsun” şeklinde konuştu.

Bugün 10:49 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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