AKP'den erken seçim açıklaması

Henüz bir seçim bitmiş ve seçimin sonucunda seçmen Türkiye’de oluşturulmak istenen kaygı, endişe gibi konularda bir tavır ortaya koymuş, yeniden erken seçim çalışmaları tartışmalarını doğru bulmuyoruz. Türkiye’nin birinci önceliği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçirilmesidir. Bazı arkadaşlarımızın açıklamaları erken seçime destekmiş gibi sunuluyor. Türkiye yeni bir erken seçimden çıktı. Türkiye güvenle önüne bakıyor. Güvenlik, kadınlarımız, çocuklarımız, sınır güvenliği gibi çok önemli gündem konuları var. Yeniden erken seçim tartışmasının doğru bulmuyoruz. Gündemimizde bir tartışma söz konusu değil’

Ünal, ‘AK Parti olarak bu konuda hassasiyetimiz biliniyor. Kimyasal hadım gibi konular tartışılan konular. Önümüzdeki dönemde düzenlemeler gelecektir’ dedi.