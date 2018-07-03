İzmit Fuarı alanı içerisinde kontrollerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik ekipleri, çimenlerin üzerinde bacağı kan içerisindeki kediyi gördü. Zabıtalar hemen kediyi alarak Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Uzman veteriner hekim tarafından yapılan ilk muayenede, yaralı kedinin sol ön bacağında doku zedelenmesi tespit edildi. Tedavisine başlanan yaralı kedinin durumunun iyi olduğu, tedavisi bittikten sonra yaşam alanına bırakılacağı belirtildi. Kedinin nasıl yaralandığı ise anlaşılamadı.
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Yaralı kedi bakıma alındı
İzmit'te, zabıta ekipleri fuar alanı içerisinde yaralı halde bulduğu kediye Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Sol ön bacağından yaralanan kedi tedavi altına alındı.
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