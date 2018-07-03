Mamik: Biz Kocaeli’ye yeteriz

2018 yılının ilk 6 aylık dilimini değerlendirmek için basın mensuplarıyla bir araya gelen Kocaeli Mütahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik ve yönetimi, inşaat sektörünün ilimizdeki önemli konu başlıklarını gündeme taşıdı. Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Beytü-l Kebap’ta kahvaltı eşliğinde düzenlenen programa STK’nın yönetim kurulu üyeleri; Ulaş Erenkaya, Tahsin Karaosmanoğlu, Cumali Yalçınkaya, Abdurrahman Çuhadar, Oğuzhan Keleş ve Abdullah Üstübi katıldı.

ÖNGÖRÜLEMEZ ARTIŞ OLDU

Yerel basının yoğun ilgi gösterdiği toplantının açılış konuşmasını yapan Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik,” “İnşaat Malzemeleri maliyetlerinin öngörülemez bir artışı oldu. Sektöre giriş ve çıkışın kontrol altına alınamaması ve talepten fazla üretilmesi, konut ve işyeri kredilerindeki aşırı yükseliş, bankaların inşaat sektörüne bakışının olumsuz yönde değişmesi, dövizdeki yükseliş beklentisinin yatırım amacı ile gayrimenkul alımının azaltılması, arazi fiyatlarındaki suni yükseliş ve belirsizlikleri bu zor dönemin sebepleri olarak sayabiliriz” dedi.

DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR

İnşaat sektörünün itici güç olduğunu ifade eden Mamik, “Sektörümüze sağlanan; yüzde 0.98 faiz oranı desteği, işyeri ve konutlardaki KDV oranın yüzde 18 'den yüzde 8’e düşürülmesi, 300 bin dolar değerinde konut alacak yabancıları vatandaşlık hakkı verilmesi daha büyük gerilemeyi engellemiştir. Ancak, STK olarak bizlerin ve şirketlerimizin tek başına mücadelesi yetmediği gibi, 2023’te dünyanın sayılı ekonomileri arasına girmeyi hedefleyen merkezi yönetimimizin de desteklerine ihtiyaç duymaktayız” değerlendirmesinde bulundu.

MÜTEAHHİTLER YASASI HAYATA GEÇİRİLMELİ

Müteahhitler yasasına vurgu yapan Faruk Mamik,“Başta ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde vizyon projeler ve yapılar üreten Kocaelili müteahhitlerimiz, büyük övgüyü hak etmektedir. Onların başarılarıyla gurur duyarken, Kocaeli Müteahhitleri Birliği olarak sektördeki gelişmeleri dikkatle takip ettiğimizin de bilinmesini isteriz. Merkezi yönetimin “Müteahhitler Yasası’nı ivedilikle hayata geçirmesi de gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

KOCAELİ’Yİ İNŞA ETMEYE HAZIRIZ

Soru-cevap kısmında, yaşadıkları sorunları daha ayrıntılı şekilde dile getiren Mamik, “Yakın zamanda güç birliği oluşturma kararı aldık. Kentsel dönüşümde biz de varız demek istiyoruz. Kent Konut ve TOKİ, şehirde büyük çaplı, yüksek inşaatlar yapabiliyorsa, bu bizimde hakkımız diye düşünüyoruz. Kocaelili müteahhitler olarak, Kocaeli’yi inşa etmeye hazırız” dedi.

KOCAELİ’YE YETERİZ

Basın mensuplarının, “İstanbullu müteahhitlerin Kocaeli’de yatırım yapması sizi ne kadar etkiliyor” sorusuna oldukça net bir cevap veren Mamik,”Eğer yapılaşma Kocaeli’de olacaksa taşı elimizin altına koyuyoruz. İstanbul veya başka şehirlerden Kocaeli’ye müteahhit getirmeye gerek yok. Burada bir çok sayıda arkadaşımız var bu işi yapacak. Kimse merak etmesin, İstanbullulara çok iş kalmayacak. Biz Kocaeli’ye yeteriz” açıklamasında bulundu.

ARAPLARA ÖNYARGI VAR

Faruk Mamik’in ardından değerlendirmelerde bulunan yönetim kurulu üyesi Tahsin Karaosmanoğlu ise, Araplara Kocaeli’de haksızlık yapıldığını ifade ederek,”Araplar Kocaeli’de sadece arsa almakla kalmıyor, küçük esnafında kazanmasını sağlıyor. Ev eşyalarını sonuçta bu bölgeden alıyorlar. Bu da esnafın yüzünü güldürüyor. Bence Araplara önyargılı yaklaşılıyor” dedi.

KUVEYT VE KATAR’DA FUAR

Kocaeli’yi Kuveyt ve Katar’daki fuarlarda temsil edeceklerini sözlerine ekleyen Karaosmanoğlu, “Arapların Kocaeli’ye yatırımı çok fazla. Biz de Katar ve Kuveyt’te gerçekleştirilen fuarlara katılma kararı aldık. İngiliz, Alman ya da Hollandalı gelip ev alınca boynumuzu büküyoruz, Araplar gelip ev alınca kazıklamaya çalışıyoruz. Bu çok yanlış bir davranış” ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

KOCAELİ EN UCUZ ŞEHİRLERDEN

Toplantının son konuşması yapan yönetim kurulu üyesi Ulaş Erenkaya, Kocaeli’de konut piyasasının normal seyrettiğini söyleyerek, “Kocaeli, 3 büyük şehir dışında konut konusunda en uygun şehirlerin başında geliyor. Kocaeli’de konut fiyatları, Sakarya, Diyarbakır ve Kayseri’den bile uygun. Buradaki tek sorun, arazi sahi sahiplerinin fahiş fiyatlar çekmesi. Müteahhit arazi sahibine para kazandırıyor” dedi. Artun Umur ELMASER