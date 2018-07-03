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TIR ile hafriyat kamyonu çarpıştı

Kartepe'de seyir halindeki TIR’ın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

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Kaza, Kartepe Uzuntarla mevkii D-100 karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.(61) idaresindeki 41 NE 406 çekici plakalı TIR, seyir halindeyken önünde ilerleyen A.A.(61) idaresindeki 54 TT 926 plakalı hafriyat yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyona arkadan yapışarak 200 metre sürüklenen TIR sürücüsü, sürücü kabininde sıkışarak yaralandı. Kazanın şiddetiyle hafriyat kamyonunda yüklü malzemeler ise yola döküldü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı tır sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan kamyon sürücüsü A.A. ve TIR sürücüsü M.A., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı

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