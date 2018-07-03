İzmit çocuk hırsızı için alarma geçti!

Türkiye, kaçırıldıktan sonra hunharca öldürülen küçük Eylül ve Leyla’ya ağlarken bir korkutan haberde İzmit’te geldi. Turgut Mahallesi Evliya Celebi Sokak bölgesinde şüpheli iki kişi çocuk parkına yaklaşarak buradaki çocuklarla iletişime geçmek istedi. Çocuklara, “Bizim arabamız var gelin sizi gezdireli” dediler. Yaşanan olaya uzaktan tanık olan bir kadın çocukların yanına gidince iki kişi oradan hızlıca uzaklaştı. Olayın duyulmasının ardından mahalle sakinleri sosyal medyadan yaşanan olayı paylaşarak herkesin bu durumdan haberdar olmasını sağladı.

APARTMANLARA UYARILAR ASILDI

Olayın yaşandığı bölgede apartman girişlerine uyarı yazıları asıldı. Bur yönetici apartman girişine astığı uyarı yazısında 25 ve 30 yaşlarında biri yeşil tişörtlü diğeri beyaz gömlekli iki şahsın çocuk parkında çocuklarla iletişime geçtiğini ve onları arabayla gezmeye davet ettiğini, eşinin bu durumu fark edince çocukların yanına giderek, çocuk hırsızlarına engel olduğunu yazdı ve herkesin bu şahıslar üzerinde duyarlı olmasını istedi.