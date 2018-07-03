İnce'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif

CHP’nin 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün gece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile biraraya gelmişti. İnce bugün Meclis’te gazetecilere o görüşmenin detaylarını anlattı.

Buluşmada eşlerini de olduğunu belirten İnce “Yemek yedik, seçimi değerlendirdik.” dedi.

“OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİDELİM…”

Muharrem İnce gazetecilerin sorusu üzerine ise “Sayın Kılıçdaroğlu’ndan bana bir teklif gelmedi. Ama ben bir teklifte bulundum. Ona büyük bir devlet adamlığı yaptığını, kurultayda kendisine rakip olan birisini Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesinin büyük bir devlet adamlığı olduğunu söyledim. Kendisi ile bir yarışa girmek istemediğimi, kendisi isterse kurultayı toplayarak beni genel başkan olarak gösterebileceğini, kendisinin de onursal genel başkan olabileceğini belirttim. Genel Başkan olarak partiyi hazırlayabileceğimi söyledim” dedi.

“ÖRGÜT KENDİSİ ÇÖZER”

Bu teklif üzerine Kılıçdaroğlu’nun yorum yapmadığını belirten Muharrem İnce, kurultay talebine olumsuz yanıt verilmesi ihtimali için ise “Örgüt kendisi çözer” yorumunda bulundu.