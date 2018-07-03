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MHP ve HDP'de mazbata krizi yaşanacak mı?

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ile HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, aynı saatte mazbatasını alacak. Mazbata alma törenine her iki partiden de çok sayıda vatandaşın katılması beklenirken olası bir kriz yaşanıp yaşanmayacağı ise merak konusu.