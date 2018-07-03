Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Saffet Sancaklı ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yarın saat 14.00’te Kocaeli Adliyesi’ne gelerek mazbatasını alacak. Her iki vekilin aynı saatte alınacağı mazbata törenine çok sayıda partililerin de katılması bekleniyor. Mazbata töreni sırasında partililer arasında herhangi bir krizin yaşanıp yaşanmayacağı merak edilirken polisin geniş güvenlik önemli alacağı öğrenildi.
Bugün 12:16 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:57 TSİ )
MHP ve HDP'de mazbata krizi yaşanacak mı?
MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ile HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, aynı saatte mazbatasını alacak. Mazbata alma törenine her iki partiden de çok sayıda vatandaşın katılması beklenirken olası bir kriz yaşanıp yaşanmayacağı ise merak konusu.
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Bugün 12:16 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz