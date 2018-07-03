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Kaman: Seçimde belediye iddiamız yok

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman haftalık olağan basın toplantısını düzenledi. Kaman, “Belediyeler bize emanet edilirse yarım kalan projeleri bitireceğiz. Yerel seçimlerde kaç belediye alacağımız konusunda iddiamız yok. Bunu seçim yaklaştıkça göreceğiz” dedi

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İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman haftalık olağan basın toplantısını düzenledi. Kaman, İl binasında gerçekleştirilen toplantıda kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Yerel seçim hazırlıklarına başladıklarını söyleyen Kaman, “Yerel seçimlerin erkene alınması ihtimaline karşın çalışmalarımıza başlıyoruz. Önümüzdeki hafta Genel Merkezde, Genel Başkanımızla toplantı yapacağız. Teşkilatımızın çalışmaları devam edecek. Sadece ve sadece yerel seçimlere odaklanmış durumdayız. İlçe başkanlarımız belediye başkanlığı adaylarını değerlendirmeye başladı. Daha önce de söylediğim gibi AKP hükümetinin uyguladığı ekonomik politikaların hatalı olduğunu söylüyoruz” diye konuştu.

BELEDİYELER BORÇ SIKINTISI İÇİNDE

Konuşmalarına devam eden KAman “Radikal çözümler yerine kısa süreli tedbirler aldılar. Bu tablonun ekonominin daha da kötüleşmesinde etkili olabilir. Biz bundan endişeliyiz. Bu tablo yerel seçimlerden önce gerçekleşirse yerel seçimlerin sonuçlarını etkiler. Yerel seçimler baskın erken seçim şeklinde olursa bunun nedeni ekonomik kötüleşmedir. Hali hazırda belediyeler ciddi bir borç sıkıntısı içerisindeler. Örneğin Dilovası Belediyesi faktoring şirketlerle çalışmak zorunda” ifadelerini kullandı.

YARIM KALAN PROJELERİ BİTİRECEĞİZ

Yerel seçim hazırlıklarına değinen Kaman, “Yerel seçim hazırlıkları için ekipler oluşturuyoruz. Bu ekipler ilçelerdeki sorunlarla ilgili raporlar hazırlayacaklar. Belediyeler bize emanet edilirse yarım kalan projeleri bitireceğiz. Ancak katı atık yakma tesisi gibi sadece yakmaya dayalı bir yanlış projenin de uygulanabilirliğini tekrardan değerlendirme altına alacağız ve projelendirmeyi yeniden yapacağız. Çünkü biz bu projenin yerinin yanlış olduğuna ve sisteminin yanlış olduğuna inanıyoruz. Yerel seçimlerde kaç belediye alacağımız konusunda iddiamız yok. Bunu seçim yaklaştıkça göreceğiz” şeklinde konuştu.

Bugün 12:29 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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