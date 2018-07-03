CHP'li vekiller yarın mazbatasını alacak

CHP Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan 4 Temmuz çarşamba günü saat 14.00da mazbatalarını Kocaeli Adliyesi'ne giderek mazbatasını alacak. İl Başkanımız Cengiz Sarıbay'ın da katılacağı mazbata töremine partililer tarafından da yoğun katılım olması bekleniyor.