CHP Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan 4 Temmuz çarşamba günü saat 14.00da mazbatalarını Kocaeli Adliyesi'ne giderek mazbatasını alacak. İl Başkanımız Cengiz Sarıbay'ın da katılacağı mazbata töremine partililer tarafından da yoğun katılım olması bekleniyor.
Bugün 12:49 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:08 TSİ )
CHP'li vekiller yarın mazbatasını alacak
CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, yarın mazbatasını alacak
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Bugün 12:49 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz